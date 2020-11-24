В новой стратегии НАТО-2030 Украина ожидает увидеть перспективу, чтобы получить План действий по членству в Альянсе. Все потому, что в последние годы страна расширила партнерство с НАТО.

В течение 11 лет Украина не продвинулась в направлении политического решения относительно получения плана. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Укринформ.

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Однако, по словам Стефанишиной, с начала Революции Достоинства Украина усовершенствовала и развила сотрудничество с Альянсом. Страна присоединилась к Программе расширенных возможностей НАТО. Вице-премьер также обратила внимание на реформу сектора безопасности и обороны, увеличение участия Украины в учениях НАТО и тому подобное.

Что ожидает Украина в стратегии НАТО-2030

Именно поэтому в новой стратегии НАТО, формирующейся на 10 лет, можно увидеть перспективу развития отношений Украины с Альянсом.

Очевидно, что Украина ожидает увидеть там (в стратегии НАТО-2030 – 24 канал) перспективу получения ПДЧ,

– подчеркнула Стефанишина.

Кроме этого, Стефанишин отметила, что статус Украины как партнера с расширенными возможностями уже дает эффект. В частности, в СБУ и государственной службе спецсвязи начали переход на стандарты НАТО. Также национальной Стратегии безопасности и обороны ключевыми приоритетами отметили вопросы евроатлантической интеграции и расширения сотрудничества в рамках партнерства.

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