Украина надеется получить план действий для членства в Североатлантическом альянсе на саммите в 2021 году. В Минобороны подчеркнули, что важно вместе противостоять угрозам, в частности, агрессии России.

Цель быстрого получения плана действий очерчена в Стратегии национальной безопасности Украины, а курс на НАТО – в Конституции. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минообороны.

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Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году,

– отметил Таран.

Таран сравнил Украину и Грузию

По словам Тарана, для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии, ведь страны имеют много общего. В частности, обе подверглись агрессии со стороны России

Поэтому министр подчеркнул, что потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии окажет существенное влияние на безопасность и стабильность в Черноморском регионе

Таран подчеркнул, что важно вместе противостоять глобальным угрозам. Например, агрессивной политике России.

Обратите внимание! 12 июня Украина стала участницей программы НАТО "Партнерство расширенных возможностей".

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