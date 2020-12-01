Вступление в НАТО: Украина ожидает получить план действий уже в 2021 году
Украина надеется получить план действий для членства в Североатлантическом альянсе на саммите в 2021 году. В Минобороны подчеркнули, что важно вместе противостоять угрозам, в частности, агрессии России.
Цель быстрого получения плана действий очерчена в Стратегии национальной безопасности Украины, а курс на НАТО – в Конституции. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минообороны.
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Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году,
– отметил Таран.
Таран сравнил Украину и Грузию
По словам Тарана, для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии, ведь страны имеют много общего. В частности, обе подверглись агрессии со стороны России
Поэтому министр подчеркнул, что потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии окажет существенное влияние на безопасность и стабильность в Черноморском регионе
Таран подчеркнул, что важно вместе противостоять глобальным угрозам. Например, агрессивной политике России.
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