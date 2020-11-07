Болгария проинформировала Европейскую комиссию, что не будет поддерживать предложенную систему переговоров относительно вступления в ЕС Северной Македонии. Одной из основных причин является языковой спор, который продолжается между двумя государствами. Ранее вступление в Евросоюз Северной Македонии блокировала другая ее соседка – Греция.

Проект резолюции, которая будет стартом переговорного процесса между Северной Македонией и ЕС, не предусматривает гарантий, что условия, которые выдвинула Болгария, будут выполнены. Об этом говорится в обращении МИД Болгарии к Еврокомиссии, сообщает издание Novinite.

К слову Северная Македония официально стала 30 членом НАТО

Почему Болгария блокирует вступление Северной Македонии в ЕС:

Государство считает недостаточной обычную Декларацию относительно некоторых условий вступления в ЕС его соседки. Поэтому Болгария настаивает, чтобы три вопроса были в письменном соглашении:

критерием членства в ЕС должны быть добрососедские отношения Северной Македонии,

государство должно использовать официальное конституционное название Республика Северная Македония, а не короткое – Северная Македония,

формулировка этих требований к кандидату должна быть на одном из официальных языков Евросоюза, а не на македонском.

Фактически все эти требования и являются обычной декларацией, а не реальными юридическими шагами. Кроме одного – пункта о языке, так как именно за ним и скрывается исторический языковой спор двух государств.

Дело в том, что болгарский и македонский языки относятся к южнославянским языкам и очень близки друг к другу. Болгария давно настаивает, чтобы Северная Македония признала, якобы македонский язык происходит от болгарского.

Кроме того, Болгария настаивает на признании того, что якобы македонская идентичность в целом имеет болгарские корни. К слову, кроме болгарского, македонский язык очень похож и на сербский.

Как отреагировала Македония

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил, что своими требованиями о добрососедских отношениях Болгария сама и нарушает соглашение о добрососедстве за 2017 год.

Статья 2 этого договора предусматривает, что Болгария должна поддерживать путь европейской ассоциации со стороны Северной Македонии.

В ответ вице-премьер-министр Болгарии Екатерина Захариева заявила, что за 3 года действия этого соглашения Северная Македония и сама его "неоднократно нарушала".

К слову, президент Северной Македонии Стево Пендаровски уже неоднократно отклонял требования Болгарии признать болгарские корни македонских национальной идентичности и языка.