Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 49% украинцев. В то же время больше всего таких людей проживает в западных областях, а меньше всего – на Донбассе. 27% украинцев вообще не хотят присоединения к любой организации.

13,8% населения хотят, чтобы Украина присоединилась к Евразийскому экономическому союзу. В то же время 27% украинцев вообще против присоединения нашего государства к союзам. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

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К каким союзам хотят присоединиться украинцы

К ЕврАзЭС больше всего хотят присоединиться жители Донбасса – 31,5%. Меньше всего – люди, проживающие на западе страны – лишь 5,2%. В центральных областях желающих присоединиться к союзу – 9%.

За членство Украины в НАТО выступает 41% населения, в том числе жители Запада (54,6%) и Центра (29%). На Донбассе таких людей меньше-13,5% населения.

Добавим, что 37,1% заявили, что Украина должна быть нейтральным или внеблоковым государством.

Кроме того, 13% выступили за членство в Организации Договора о коллективной безопасности, в которую входит Россия.

Обратите внимание! КМИС проводил опрос в течение октября-ноября 2020 года. По телефону опросили 1 502 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.