Вступление Украины в ЕС поддерживает половина населения, – опрос
Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают 49% украинцев. В то же время больше всего таких людей проживает в западных областях, а меньше всего – на Донбассе. 27% украинцев вообще не хотят присоединения к любой организации.
13,8% населения хотят, чтобы Украина присоединилась к Евразийскому экономическому союзу. В то же время 27% украинцев вообще против присоединения нашего государства к союзам. Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.
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К каким союзам хотят присоединиться украинцы
К ЕврАзЭС больше всего хотят присоединиться жители Донбасса – 31,5%. Меньше всего – люди, проживающие на западе страны – лишь 5,2%. В центральных областях желающих присоединиться к союзу – 9%.
За членство Украины в НАТО выступает 41% населения, в том числе жители Запада (54,6%) и Центра (29%). На Донбассе таких людей меньше-13,5% населения.
Добавим, что 37,1% заявили, что Украина должна быть нейтральным или внеблоковым государством.
Кроме того, 13% выступили за членство в Организации Договора о коллективной безопасности, в которую входит Россия.
Что такое ЕврАзЭС
Евразийский экономический союз – это международный союз, который создали в 2015 году. В него вошли Беларусь, Казахстан, Россия, Армения и Кыргызстан. Главная задача организации – выработка единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих функционирования общего рынка. Как утверждают эксперты, ЕврАзЭС является российской попыткой антитезы Европейского Союза.
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