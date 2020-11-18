Украина не получит членство в НАТО, пока не подаст официальную заявку о предоставлении специального Плана действий по членству. Из-за этого вступление в НАТО сейчас является несбывшейся мечтой.

Официального обращения Украина пока не сделала, поэтому членство в НАТО пока нереалистично. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

Читайте также В США назвали главные вызовы Украины на пути в НАТО

Что нужно сделать Украине

Как отметил Жданов, чтобы получить членство в НАТО, украинская юрисдикция должна соответствовать нормам международного права. Она должна охватывать все сферы, начиная с системы управления государством и заканчивая борьбой с коррупцией.

Нам надо определиться с переходом на так называемые стандарты НАТО,

– заявил Жданов.

По его словам, после этого Украина должна подать необходимое для членства заявление.

Справка. Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина может вступить в НАТО и без Плана действий по членству. Подробнее об этом – читайте здесь.

Как получить План действий по членству в НАТО

Жданов заявил, что после подачи заявки на получение Плана действий для членства (ПДЧ), представители НАТО отправят в Украину комплексную комиссию. Эксперт отметил, что они также проведут аудит всей страны. Только после этого будут составлять ПДЧ.

По словам Жданова, Украине надо сделать все для того, чтобы она соответствовала критериям для подачи необходимой заявки.

К теме Когда Украина подаст заявление на вступление в ЕС и НАТО: посол Литвы назвал год

Эксперт отметил, что важным требованием является коррупционная составляющая. Как он рассказал, все процедуры в стране должны быть прозрачными и должны соответствовать международным стандартам.

"То есть надо кардинально менять законодательство в некоторых сферах", – подчеркнул Жданов.

Эксперт также добавил, что украинская армия должна быть совместима с вооруженными силами НАТО.

ПДЧ и вступление Украины в НАТО: что известно