ВСУ получили новый радар, который может работать в горах и при любой погоде: фото
Укроборонпром передал украинским военным новую радиолокационную станцию. Ее изготовили в рамках государственного заказа 2020 года.
Что известно о новом радаре
Радар может дополнительно комплектоваться выносными рабочими местами. Это позволяет управлять станцией на расстоянии до 300 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.
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РЛС 35Д6М – это современная радиолокационная станция с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки и расширенными возможностями. РЛС может работать почти в любых климатических условиях и в горной местности,
– отметили в Укроборонпроме.
Радиолокационную станцию изготовили на предприятии "НПК "Искра".
"Искра" имеет многолетний опыт в изготовлении и модернизации изделий типа 35Д6, 36Д6. Наши специалисты обеспечивают техническое сопровождение работы РЛС в течение всего цикла эксплуатации станций", – рассказал директор предприятия Юрий Пащенко.
ВСУ получили радар, который может работать в горах
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