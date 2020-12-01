Укроборонпром передал украинским военным новую радиолокационную станцию. Ее изготовили в рамках государственного заказа 2020 года.

Что известно о новом радаре

Радар может дополнительно комплектоваться выносными рабочими местами. Это позволяет управлять станцией на расстоянии до 300 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.

Важно Укроборонпром передал ВСУ обновленный тягач-эвакуатор: фото

РЛС 35Д6М – это современная радиолокационная станция с увеличенной дальностью действия, улучшенными параметрами траекторной обработки и расширенными возможностями. РЛС может работать почти в любых климатических условиях и в горной местности,

– отметили в Укроборонпроме.

Радиолокационную станцию ​​изготовили на предприятии "НПК "Искра".

"Искра" имеет многолетний опыт в изготовлении и модернизации изделий типа 35Д6, 36Д6. Наши специалисты обеспечивают техническое сопровождение работы РЛС в течение всего цикла эксплуатации станций", – рассказал директор предприятия Юрий Пащенко.



ВСУ получили радар, который может работать в горах



Укроборонпром передал украинским военным новый радар

Обратите внимание! Ранее Укроборонпром передал ВСУ обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4. Машину модернизировали и укомплектовали. В частности, тягач оборудовали новой крановой установкой с гидравлическим приводом. Это позволяет поднимать грузы до 12 тонн.