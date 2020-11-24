В ВСУ увеличивается количество больных COVID-19: статистика
За сутки 23 ноября в рядах Вооруженных сил обнаружили 153 новых больных COVID-19. Всего с болезнью борются 2 815 военных.
С начала пандемии в ВСУ выздоровели 6 379 человек, однако умерли 26 человек. Об этом сообщили на странице Командования медицинских сил ВСУ в фейсбуке.
Важно Семейный бизнес: как винницкие госпитали вместо ветеранов лечат криминальных авторитетов
На самоизоляции находятся 353 человека, однако у 26 из них карантин заканчивается в течение ближайших 3 дней.
Подробнее о новых случаях болезни
Заметим, 23 военных забрали в медицинские учреждения:
- Черкасский военный госпиталь – 8 военнослужащих;
- Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 4 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 3 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Южного региона и 65 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Западного и Восточного регионов, Полтавский и Деснянский военные госпитали – по 1 военнослужащему.
Состояние инфицированных удовлетворительное. Они получают необходимое лечение.
Сколько военных лечатся дома
Дома находятся 130 больных. Больше всего – в Киевской, Одесской, Ровненской, Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях. У военнослужащих наблюдают легкое течение заболевания.
Как чаще всего инфицируются военные
В ВСУ отметили, что чаще всего коронавирус можно подхватить во время встреч с друзьями и родными, которые не входят в ближайший круг лиц. В командовании Медсил призвали соблюдать карантин и правила личной гигиены.
Поделиться новостью