За сутки 23 ноября в рядах Вооруженных сил обнаружили 153 новых больных COVID-19. Всего с болезнью борются 2 815 военных.

С начала пандемии в ВСУ выздоровели 6 379 человек, однако умерли 26 человек. Об этом сообщили на странице Командования медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

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На самоизоляции находятся 353 человека, однако у 26 из них карантин заканчивается в течение ближайших 3 дней.

Подробнее о новых случаях болезни

Заметим, 23 военных забрали в медицинские учреждения:

Черкасский военный госпиталь – 8 военнослужащих;

Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ – 4 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 3 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Южного региона и 65 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Западного и Восточного регионов, Полтавский и Деснянский военные госпитали – по 1 военнослужащему.

Состояние инфицированных удовлетворительное. Они получают необходимое лечение.

Сколько военных лечатся дома

Дома находятся 130 больных. Больше всего – в Киевской, Одесской, Ровненской, Харьковской, Днепропетровской и Львовской областях. У военнослужащих наблюдают легкое течение заболевания.

Как чаще всего инфицируются военные

В ВСУ отметили, что чаще всего коронавирус можно подхватить во время встреч с друзьями и родными, которые не входят в ближайший круг лиц. В командовании Медсил призвали соблюдать карантин и правила личной гигиены.

Обратите внимание! За сутки 23 ноября в Украине обнаружили 12 287 больных коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели более 647 тысяч человек. Выздоровели около 199 тысяч, умерли – 11 263 больных.