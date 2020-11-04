В последнем обращении перед смертью Екатерина Гандзюк задала риторический вопрос: "почему мы должны терпеть, пока самых активных из нас убивают и калечат?". На херсонскую активистку напали возле собственного дома летом 2018 года. Неизвестный мужчина облил ее серной кислотой, в результате чего девушка получила 40% ожогов кожи. Они оказались несовместимыми с жизнью.

Сначала дело расследовали, как обычное хулиганство. И только под давлением общественности переквалифицировали, как покушение на убийство. Подробнее об этом – в материале журналистов 24 канала.

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Екатерина Гандзюк боролась с коррупцией в подразделениях херсонской полиции и незаконной вырубкой лесов в регионе.

Расследование убийства активистки

В мае 2019 года задержали 5 подозреваемых в нападении:

Сергея Торбина – организатора;

Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова, которые были соучастниками.

Их приговорили от 3 до 6 лет заключения. Заказчиком следствие считает председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, посредником – Алексея Левина.

Дело против них суд уже начал рассматривать по существу. Игорь Павловский, которого суд признал виновным в сокрытии преступления, начал свидетельствовать против Мангера и подтвердил, что заказчиком убийства был именно он.



Владислав Мангер, Алексей Левин, Игорь Павловский / Коллаж 24 канала

Однако друзья и родные Екатерины отмечают, что на скамье подсудимых еще далеко не все причастные.

"Все эти люди сейчас абсолютно спокойно находятся на свободе, дальше работают в правоохранительных органах, их повышают", – отметила подруга Екатерины Гандзюк, активистка Марина Хромых.

По ее словам, Андрей Гордеев – бывший председатель Херсонской ОГА – вполне свободно отдыхает, занимается каким-то делами в Херсоне.

Еще один из фигурантов дела Евгений Рищук 25 октября был избран председателем Олешковской городской ОТО. Это именно тот район, в котором Екатерина боролась с незаконной вырубкой леса.

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Адвокат Маси Найем подчеркнул, что ни у кого не было политической воли расследовать это дело. Он считает, что такое заказное преступление в Украине впервые дошло до того, чтобы осуждали по крайней мере заказчиков.

Однако все это исключительно благодаря обществу.

Екатерина Гандзюк стала символом борьбы общественных активистов

За 2 года после смерти Екатерина Гандзюк стала символом борьбы общественных активистов. А фраза "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" – лозунгом народного движения.



Активисты требуют наказать виновных в убийстве Екатерины Гандзюк / Фото "Цензор.НЕТ"

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