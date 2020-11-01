В Барселоне 30 октября 2020 года вспыхнули масштабные протесты. Вторую ночь подряд митингующие организовали акции против карантинных запретов.

Основным лозунгом митингующих стал протест против комендантского часа и точечных локдаунов, введенных для сдерживания эпидемии COVID-19. Об этом сообщает El Pais.

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Протесты в новых городах

Протесты распространились на несколько новых городов: Мадрид, Малагу, Логроньо и Сантандер. Организаторами акций стали ультраправые и антисистемные группы.