Второй месяц протестов: Беларусь теряет золотовалютные резервы
Международные резервные активы Беларуси 1 октября ориентировочно составляли 7 321,4 миллиона долларов (в эквиваленте). Правда, в сентябре они упали на 136,4 миллиона долларов (на 1,8%), а в августе на 1 399,6 миллиона долларов (на 15,8%).
Снижение золотовалютных резервов Беларуси: детали
Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка Беларуси.
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На снижение уровня международных резервов в сентябре в основном повлияли:
- плановое погашение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте (на это ушло 299,7 миллиона долларов),
- уменьшение стоимости монетарного золота.
В то же время поддерживали золотовалютные резервы в прошлом месяце:
- покупка иностранной валюты со стороны Нацбанка на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи,
- поступления иностранной валюты в бюджет.
Согласно денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов 1 января 2021 года должен составлять не менее 7,3 миллиарда долларов.