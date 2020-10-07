Международные резервные активы Беларуси 1 октября ориентировочно составляли 7 321,4 миллиона долларов (в эквиваленте). Правда, в сентябре они упали на 136,4 миллиона долларов (на 1,8%), а в августе на 1 399,6 миллиона долларов (на 15,8%).

Снижение золотовалютных резервов Беларуси: детали Об этом сообщает белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка Беларуси. Актуально Лукашенко вышел сухим из воды: ЕС ввел санкции против властей Беларуси На снижение уровня международных резервов в сентябре в основном повлияли: плановое погашение внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте (на это ушло 299,7 миллиона долларов),

уменьшение стоимости монетарного золота. В то же время поддерживали золотовалютные резервы в прошлом месяце: покупка иностранной валюты со стороны Нацбанка на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи,

поступления иностранной валюты в бюджет. Согласно денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов 1 января 2021 года должен составлять не менее 7,3 миллиарда долларов.

Заметим! За несогласие белорусов с результатами президентских выборов в Беларуси уже почти месяц продолжаются протесты и объявили общенациональную забастовку. Подробнее о ходе белорусских протестов – читайте по ссылке. Как изменились международные золотовалютные резервы Беларуси в сентябре / Инфографика БЕЛТА