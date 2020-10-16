Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга похвастался своей популярностью. Он заявил, что по популярности уступает только Иисусу Христу.

В то же время американский лидер отметил, что Иисус Христос лидирует с большим отрывом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Важно Трамп не смог ответить, делали ли ему обязательный тест на COVID-19 перед дебатами

Как-то мне кто-то сказал: "Сейчас вы самый известный человек в мире". Я ответил, что это не так. А мои собеседники поинтересовались: "И кто же более знаменит?". И я ответил, что Иисус Христос,

– признался Трамп

Отметим, что президент США переболел COVID-19 и теперь едва ли не ежедневно посещает разные штаты и проводит митинги в рамках предвыборной кампании.

В своих выступлениях перед поклонниками он традиционно критикует своего оппонента, кандидата от демократов Джо Байдена.

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Уже 3 ноября в США запланированы президентские выборы. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Однако у его оппонента – бывшего вице-президента США Джо Байдена больше шансов на победу.

Ранее действующий президент Трамп уклонился от ответа на вопрос, передаст ли он власть в случае поражения. Однако Джо Байден заявил, что проигрывает на выборах только в случае мошенничества.

Рейтинги кандидатов на президентских выборах в США / инфографика 24 канала