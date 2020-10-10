Второй раунд теледебатов президента США и республиканца Дональда Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена 15 октября "очевидно, не состоится". Такое решение приняла Комиссия по президентским дебатам США.

Заявление Комиссии по президентским дебатам США обнародовано на официальном сайте 9 октября. В тексте говорится, что дебатов 15 числа не будет, потому кандидаты Трамп и Байден "имеют другие планы" на этот вечер.

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Что решила Комиссия по президентским дебатам в США

Оба кандидата сделали ряд заявлений о готовности принять участие в виртуальных дебатах 15 октября: каждый из них объявил альтернативные планы на эту дату.

"Сейчас очевидно, что 15 октября дебатов не будет" , – говорится в заявлении.

Но заключительные дебаты, запланированные на 22 октября, таки состоятся: "Оба кандидата согласились принять участие".

Коротко о формате и условия дебатов Трампа и Байдена

Дебаты пройдут в университете Белмонта в Нэшвилле, штат Теннесси.

Перед мероприятием проведут все необходимые тестирования.

Обеспечат всех причастных масками.

Строго будут соблюдать социальное дистанцирование.

Запланированы шесть 15-минутных блоков на разные темы, которые объявят за неделю до дня дебатов.

Что не так с дебатами кандидатов в президенты США

Первая часть теледебатов Трампа и Байдена состоялась 29 сентября. Мероприятие стало очень резонансным, потому что кандидаты в президенты выходили за пределы протокола, регламента, много ссорились и мало говорили по существу.

Видео и главные темы первых дебатов Дональда Трампа и Джозефа Байдена – в материале 24 канала.



Дебаты Трампа и Байдена повлияли на рейтинги / Инфографика 24 канала

Второй раунд должен был состояться 15 октября – но уже в онлайн-режиме, так как 2 октября у Трампа обнаружили коронавирус. Трамп, впрочем, в таком формате отказался участвовать.