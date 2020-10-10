Второй тур дебатов Трампа и Байдена отменили: что будет дальше
Второй раунд теледебатов президента США и республиканца Дональда Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена 15 октября "очевидно, не состоится". Такое решение приняла Комиссия по президентским дебатам США.
Заявление Комиссии по президентским дебатам США обнародовано на официальном сайте 9 октября. В тексте говорится, что дебатов 15 числа не будет, потому кандидаты Трамп и Байден "имеют другие планы" на этот вечер.
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Что решила Комиссия по президентским дебатам в США
Оба кандидата сделали ряд заявлений о готовности принять участие в виртуальных дебатах 15 октября: каждый из них объявил альтернативные планы на эту дату.
- "Сейчас очевидно, что 15 октября дебатов не будет", – говорится в заявлении.
Коротко о формате и условия дебатов Трампа и Байдена
- Дебаты пройдут в университете Белмонта в Нэшвилле, штат Теннесси.
- Перед мероприятием проведут все необходимые тестирования.
- Обеспечат всех причастных масками.
- Строго будут соблюдать социальное дистанцирование.
- Запланированы шесть 15-минутных блоков на разные темы, которые объявят за неделю до дня дебатов.
Что не так с дебатами кандидатов в президенты США
Первая часть теледебатов Трампа и Байдена состоялась 29 сентября. Мероприятие стало очень резонансным, потому что кандидаты в президенты выходили за пределы протокола, регламента, много ссорились и мало говорили по существу.
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Второй раунд должен был состояться 15 октября – но уже в онлайн-режиме, так как 2 октября у Трампа обнаружили коронавирус. Трамп, впрочем, в таком формате отказался участвовать.
Байден тоже не захотел ни онлайн, ни вживую видеться с Трампом, пока тот болеет. Поэтому анонсировал, что 15 октября планирует просто отвечать на вопросы избирателей.