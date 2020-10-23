В Раде снова заговорили о том, чтобы отложить проведение второго тура местных выборов из-за коронавируса. Эксперты напоминают, если такой законопроект примут, то города на некоторый период просто останутся без легитимной власти.

Сайт 24 канала рассказывает, могут ли отсрочить выборы в Украине и законно ли это вообще.

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Могут ли отложить второй тур выборов

Несмотря на карантин, отложить выборы в стране все же нельзя. Александр Марусяк, член Ассоциации юристов Украины, эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, говорит, что вышеупомянутый проект постановления не соответствует Конституции и Избирательном кодеску Украины, потому что избирательные права могут быть ограничены только в условиях военного или чрезвычайного состояния. Согласно статьи 20 Избирательного кодекса Украины, избирательный процесс является непрерывным и не может быть отмененным, остановленным или перенесенным.

В случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения избирательный процесс соответствующих местных выборов, происходящих на этих территориях или их части, прекращается со дня вступления в силу соответствующего указа Президента Украины. Таким образом, второй тур местных выборов может быть оттверминирован лишь в случаях военного или чрезвычайного положения,

– объясняет Марусяк.

Юрист Виктор Шендибило говорит, что в Конституции четко предусмотрено, что порядок проведения выборов определяется исключительно законами, а не постановлениями.

Избирательный кодекс же не содержит никаких норм, предусматривающих отсрочку проведения повторного голосования. Таким образом, это постановление не только противоречит положениям Избирательного кодекса, но и Конституции, а потому легко может быть оспорена,

– заметил Шендибило.

Не поддержали такую инициативу и в Комитете избирателей, где сказали, что она нарушает права граждан. В КИУ подчеркнули, что повторное голосование назначают в течение 3-недельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования.

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Зачем это нужно

Эксперты уверены, что такая инициатива появилась потому, что провластная партия может потерпеть на очередных местных выборах поражение.

На местных выборах "Слуга народа" терпит поражение. Попытка переноса второго тура выборов объясняется стремлением отсрочить результаты выборов, чтобы не показывать отрицательный результат,

– говорит независимый эксперт Александр Хмелевский.

Виктор Шендибило добавляет, что, очевидно, расчет был на то, чтобы заблокировать процесс избрания новых председателей местных общин.

"В любом случае, учитывая юридическую ничтожность постановления, бесполезно надеяться, что она могла бы реально повлиять на процесс выборов. Да и сама фракция "слуг" уже опровергла, что данная инициатива исходит от фракции, а это был "эксцесс исполнителя", — резюмирует юрист.

Что произошло

Народный депутат от провластной партии "Слуга народа" Татьяна Грищенко, зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4234, в котором предлагает не назначать второй тур местных выборов на время карантина.

Напомним, что речь идет именно об избрании городских глав, ведь в том случае, если ни один кандидат на пост мэра не набирает более 50% голосов, назначается второй тур выборов.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что за последние несколько недель Украина вошла в число лидеров среди стран Европы по количеству новых случаев заболевания, а в течение октября – ноября ситуация грозит стать сверхтяжелой.

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Поэтому, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни, предлагают отсрочить второй тур выборов до тех пор, пока не закончится карантин в стране. В самой партии "Слуга народа" говорят, что это личная позиция и инициатива депутата, которая не совпадает с позицией партии.