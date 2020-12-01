В ближайшие дни не стоит ожидать решения Кабмина о введении локдауна в Украине. Дело в том, что Министерство здравоохранения не выносит этот вопрос на ближайшее заседание правительства, которое пройдет 2 декабря.

Почему пока не вводят локдаун в Украине: что говорят в Минздраве

Как заявил глава ведомства Максим Степанов, не стоит ждать решения по локдауну уже завтра, 2 декабря. Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

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Мы такое предложение на заседание правительства не выносили... Насчет 2 декабря, то предложения не касаются карантинных ограничений. Там есть постановления о выделении средств лабораторным центрам,

– заметил Степанов.

Введение локдауна в Украине: что известно

Накануне состоялось соответствующее совещание с участием президента Зеленского, а также представителей Кабмина и СНБО. Однако окончательное решение по ее итогам не приняли.

В СМИ называют разные даты введения локдауна. Он может начаться в период зимних праздников в середине декабря и продлится минимум до конца года. Или уже локдаун введут в начале 2021 года.

В то же время министр охраны Максим Степанов пояснил, что локдаун в Украине введут, если суточное количество зараженных составит 30 тысяч человек. Сейчас ежесуточно инфицируются 10-12 тысяч человек.

Ранее в правительстве надеялись избежать полного локдауна. Поэтому в ноябре вводили карантин выходного дня.

Сейчас также говорят, что локдауна, когда все будет закрыто, не будет. При этом будут действовать ограничения в соответствии с ситуацией в регионах – так называемый "интеллектуальный локдаун".

Больше о локдауне и о том, какой вид он может иметь в Украине, читайте в нашем материале.