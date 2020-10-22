Введут ли строгий карантин в Украине: заявление Зеленского
Сегодня в Украине ежедневно фиксируют по 6 – 7 тысяч больных коронавирусом. Однако пока, как заверил президент Владимир Зеленский, жесткий карантин украинская власть вводить не планирует.
Что говорит Зеленский о введении жесткого карантина
Соответствующее заявление президента прозвучало в интервью четырем украинским телеканалам. Как заметил Зеленский, такие ограничения могут полностью остановить экономику Украины, передает 24 канал.
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В то же время он заверил, что вопросу дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей в настоящее время уделяют максимум усилий.
Украинской вакцине от COVID-19 быть
Кроме того, президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса. Ее разработкой занимались более полугода. И сейчас она проходит тестирование.
Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду, – уникальна. Это не пафос и не популизм. Она – уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись,
– рассказал президент.
Что касается сроков, то Зеленский отметил, что сегодня о них говорить не может.
"Но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, мы будем ее закупать, в любом случае", – отметил глава государства.
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Что о введении жесткого карантина говорили ранее
- Главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что возвращение к жесткому карантину – "исключительно резервный момент". По его словам, ситуация остается контролируемой и коллапса нет, даже несмотря на стремительный рост инфицированных.
- Впоследствии он заметил, что о жестком карантине можно будет говорить тогда, когда эпидситуация потребует этой крайней меры. Все будет зависеть от агрессивности гриппа и других гриппоподобных заболеваний зимой. В то же время Ляшко добавил, что в Украине все же сегодня обсуждают вопрос введения жесткого карантина.
- Сам Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявил, что введет жесткий карантин, если суточный прирост больных коронавирусом в Украине вырастет до 9,5 тысячи случаев. Однако, когда ждать локдаун, он не сказал. Правда, президент считает, что шансы снизить распространение инфекции в Украине еще есть.
- По словам экс-заместителя министра экономического развития Павла Кухты, украинская экономика имеет крайне небольшой запас прочности. Поэтому тотального локдауна она не выдержит.
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Короновирус и карантин в Украине: основное
- Карантин в Украине начался 22 марта, однако с 22 мая продолжается адаптивный карантин. Он предусматривает деление страны на зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую. В них действуют различные ограничения. Сейчас карантин в Украине продлен до 31 декабря.
- В Украине уже несколько недель подряд фиксируют наибольший суточный прирост инфицированных COVID-19 С начала пандемии. Так, количество новых случаев превышало 5 тысяч, затем выросло до 6 тысяч, и теперь составляет более 7 тысяч.
- За последние сутки 21 октября в Украине обнаружили 7 053 новых случаев COVID-19. Больше всего –в Киеве (+631), а также в Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.
- Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразилось 322 879 человек. Сейчас болеют 184 733 человека.
- Преодолеть коронавирус удалось 2 679 пациентам. К сожалению, умерли в результате болезни 6 043 человека.