Сегодня в Украине ежедневно фиксируют по 6 – 7 тысяч больных коронавирусом. Однако пока, как заверил президент Владимир Зеленский, жесткий карантин украинская власть вводить не планирует.

Что говорит Зеленский о введении жесткого карантина

Соответствующее заявление президента прозвучало в интервью четырем украинским телеканалам. Как заметил Зеленский, такие ограничения могут полностью остановить экономику Украины, передает 24 канал.

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В то же время он заверил, что вопросу дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей в настоящее время уделяют максимум усилий.

Украинской вакцине от COVID-19 быть

Кроме того, президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса. Ее разработкой занимались более полугода. И сейчас она проходит тестирование.

Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда, не имеем права. Она, скажу правду, – уникальна. Это не пафос и не популизм. Она – уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем, велись,

– рассказал президент.

Что касается сроков, то Зеленский отметил, что сегодня о них говорить не может.

"Но в любом случае вы должны понять наш подход: несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то будет подтверждена вакцина ранее, мы будем ее закупать, в любом случае", – отметил глава государства.

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Что о введении жесткого карантина говорили ранее

Главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что возвращение к жесткому карантину – "исключительно резервный момент". По его словам, ситуация остается контролируемой и коллапса нет, даже несмотря на стремительный рост инфицированных.

Впоследствии он заметил, что о жестком карантине можно будет говорить тогда, когда эпидситуация потребует этой крайней меры. Все будет зависеть от агрессивности гриппа и других гриппоподобных заболеваний зимой. В то же время Ляшко добавил, что в Украине все же сегодня обсуждают вопрос введения жесткого карантина.

Сам Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заявил, что введет жесткий карантин, если суточный прирост больных коронавирусом в Украине вырастет до 9,5 тысячи случаев. Однако, когда ждать локдаун, он не сказал. Правда, президент считает, что шансы снизить распространение инфекции в Украине еще есть.

По словам экс-заместителя министра экономического развития Павла Кухты, украинская экономика имеет крайне небольшой запас прочности. Поэтому тотального локдауна она не выдержит.

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