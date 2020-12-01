Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что в Украине не будут вводить других ограничительных мер, кроме локдауна. В частности, введение чрезвычайного положения власти не рассматривают.

Возможность введения дополнительных ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине прокомментировал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге 1 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

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О чрезвычайном положении речь никогда не шла. Я не думаю, что будут какие-то другие ограничительные меры, кроме локдауна,

– отметил Арахамия.

Кроме того, политик напомнил, что определение даты введения локдауна является прерогативой и ответственностью Кабинета Министров. Однако правительство прежде всего должно сделать ретроспективный анализ эффективности карантина выходного дня. А также отчитаться об этом "в цифрах", в частности во время часа вопросов к Кабмину в парламенте 4 декабря.

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