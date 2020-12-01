Будут ли вводить в Украине чрезвычайное положение и другие ограничения: ответ Арахамии
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что в Украине не будут вводить других ограничительных мер, кроме локдауна. В частности, введение чрезвычайного положения власти не рассматривают.
Возможность введения дополнительных ограничений из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине прокомментировал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге 1 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.
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О чрезвычайном положении речь никогда не шла. Я не думаю, что будут какие-то другие ограничительные меры, кроме локдауна,
– отметил Арахамия.
Кроме того, политик напомнил, что определение даты введения локдауна является прерогативой и ответственностью Кабинета Министров. Однако правительство прежде всего должно сделать ретроспективный анализ эффективности карантина выходного дня. А также отчитаться об этом "в цифрах", в частности во время часа вопросов к Кабмину в парламенте 4 декабря.
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Что известно о локдауне в Украине
- Его планируют ввести из-за сложной эпидемиологической ситуации.
- СМИ со ссылкой на источник в правительстве называли вероятную дату локдауна – с 23 декабря по 15 января.
- Ранее Арахамия говорил, что ведут переговоры о введении "интеллектуального" локдауна. Это означает, что выход из карантина будет не равномерный, а с учетом эпидемиологической ситуации в регионах.
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