Соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе предусматривает введение только российских миротворцев. Хотя ранее в Азербайджане говорили о размещении в регионе миротворцев из Турции.

Турецких военных не будет среди миротворцев. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян, сообщает PanARMENIAN.

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Так, в тексте соглашения информации о турецком миротворческом контингенте нет. Отметим, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что миротворцев из Турции также разместят в регионе.

Что говорят в России

В Минобороны России также утверждают, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе планируют разместить только миротворцев из России.

Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе: что надо знать

Соглашение 9 ноября подписали Армения, Азербайджан и Россия.

Договоренность предусматривает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и введение российских миротворцев на 5 лет.

В соответствии с соглашением беженцы вернутся в Нагорный Карабах. Также стороны обменяются военнопленными и телами погибших.

В Армении крайне резко отреагировали на сделку. Это восприняли как капитуляцию страны. Возмущенные люди захватили здание парламента и правительства.

Пашинян признался, что альтернативного пути не было. Соглашение же он подписал из-за настояния вооруженных сил Армении.

Обратите внимание! Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября, хотя конфликт существует около 30 лет. Подробнее о ходе событий читайте по ссылке.