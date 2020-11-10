Введут ли в Нагорный Карабах турецких миротворцев: что говорят в Армении
Соглашение о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе предусматривает введение только российских миротворцев. Хотя ранее в Азербайджане говорили о размещении в регионе миротворцев из Турции.
Турецких военных не будет среди миротворцев. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян, сообщает PanARMENIAN.
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Так, в тексте соглашения информации о турецком миротворческом контингенте нет. Отметим, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что миротворцев из Турции также разместят в регионе.
Что говорят в России
В Минобороны России также утверждают, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе планируют разместить только миротворцев из России.
Соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе: что надо знать
- Соглашение 9 ноября подписали Армения, Азербайджан и Россия.
- Договоренность предусматривает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и введение российских миротворцев на 5 лет.
- В соответствии с соглашением беженцы вернутся в Нагорный Карабах. Также стороны обменяются военнопленными и телами погибших.
- В Армении крайне резко отреагировали на сделку. Это восприняли как капитуляцию страны. Возмущенные люди захватили здание парламента и правительства.
- Пашинян признался, что альтернативного пути не было. Соглашение же он подписал из-за настояния вооруженных сил Армении.
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