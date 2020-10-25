Введут ли жесткий карантин после выборов: Радуцкий назвал основание
После местных выборов в Украине может быть вспышка заболеваемости COVID-19. Однако это не связано с избирательным процессом. Поэтому в Раде заверили, что локдаун введут только при определенном условии.
Могут ли ввести жесткий карантин
Жесткий карантин могут ввести только из-за роста количества тяжелобольных. Об этом заявил депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает OBOZREVATEL.
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Однако, по словам Радуцкого, около 80% зараженных переносят COVID-19 в легкой форме и без осложнений.
Выборы точно проходят безопаснее, чем то, что было в Днепре, Харькове, Одессе. Есть рост заболеваемости во всем мире. И он будет, но это не связано с выборами. Я лично на участке ссорился с теми, кто без масок,
– сказал нардеп.
Нардеп уточнил, что когда президент Владимир Зеленский говорил о цифрах относительно жесткого карантина, он имел в виду тех, кто будет госпитализирован, а не просто заболеет.
Власти рассчитывают, если будет 15 тысяч больных и 20% из них будут класть в больницы, то это основание для локдауна. В группе риска находятся пожилые люди. Однако, по словам Радуцкого, теперь уже нет разницы между молодыми и пожилыми. Кроме того, нардеп отметил, что не хватает медиков.
Коронавирус в Украине: статистика
- Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине подтвердили 343 498 случаев заражения.
- За сутки 24 октября количество заболевших увеличилось на 6 088.
- Правда, 141 508 пациентов выздоровели, 6 391 человек – умерли.