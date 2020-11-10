В Харьковском горсовете отреагировали на открытие уголовного производства относительно "исчезновения" мэра Геннадия Кернеса. В мэрии возмутились из-за сообщения полиции.

В мэрии отметили, что "у полиции есть более важные дела". Об этом написал спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в фейсбуке. Правда, впоследствии он удалил пост.

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Например, найти тех, кто отрезал головы судье Трофимову и его сыну. Или раскрытие дела журналиста Климентьева, которому уже 10 лет. Но нет. Мы ищем человека, чье местопребывание и причины местопребывания именно там общеизвестны,

– написал спикер.

Сидоренко отметил, что Кернеса ищут по наводке "человека одного из кандидатов, который был изначально непроходным". По информации "Суспільного", Сидоренко имел в виду Артура Газиева, который на местных выборах агитировал за кандидата в мэры Харькова от ОПЗЖ Александра Фельдмана.

"И от себя лично, не официально – Вы е*анулись там?" – добавил Сидоренко.



Пост Сидоренко / Скриншот со страницы спикера

Уголовное производство об "исчезновении" Кернеса: что известно

Полиция Харькова 9 ноября открыла уголовное производство относительно исчезновения Кернеса.

Следователи это сделали из-за полученного обращения руководителя одной из общественных организаций.

По словам правоохранителей, заявитель сообщил, что с мэром пропала связь.

Однако пресс-служба полиции впоследствии удалила сообщение о производстве с сайта и из социальных сетей.



Сообщение полиции о деле относительно "исчезновения" Кернеса / Скринштот с сайта полиции

Где Кернес и что известно о его состоянии