Вы е*анулись там, – в мэрии Харькова отреагировали на открытие дела об "исчезновении" Кернеса
В Харьковском горсовете отреагировали на открытие уголовного производства относительно "исчезновения" мэра Геннадия Кернеса. В мэрии возмутились из-за сообщения полиции.
В мэрии отметили, что "у полиции есть более важные дела". Об этом написал спикер Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в фейсбуке. Правда, впоследствии он удалил пост.
К теме Полиция открыла дело по факту исчезновения Кернеса: что известно
Например, найти тех, кто отрезал головы судье Трофимову и его сыну. Или раскрытие дела журналиста Климентьева, которому уже 10 лет. Но нет. Мы ищем человека, чье местопребывание и причины местопребывания именно там общеизвестны,
– написал спикер.
Сидоренко отметил, что Кернеса ищут по наводке "человека одного из кандидатов, который был изначально непроходным". По информации "Суспільного", Сидоренко имел в виду Артура Газиева, который на местных выборах агитировал за кандидата в мэры Харькова от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
"И от себя лично, не официально – Вы е*анулись там?" – добавил Сидоренко.
Пост Сидоренко / Скриншот со страницы спикера
Уголовное производство об "исчезновении" Кернеса: что известно
- Полиция Харькова 9 ноября открыла уголовное производство относительно исчезновения Кернеса.
- Следователи это сделали из-за полученного обращения руководителя одной из общественных организаций.
- По словам правоохранителей, заявитель сообщил, что с мэром пропала связь.
- Однако пресс-служба полиции впоследствии удалила сообщение о производстве с сайта и из социальных сетей.
Сообщение полиции о деле относительно "исчезновения" Кернеса / Скринштот с сайта полиции
Где Кернес и что известно о его состоянии
- В начале сентября Кернес заболел коронавирусом. Из-за обострения хронических заболеваний политика доставили на лечение в Германию в клинику "Шарите".
- В последний раз на публике Кернес появлялся 23 августа.
- Кернес победил в первом туре на местных выборах в Харькове. 4 ноября городская территориальная избирательная комиссия объявила его мэром.
- В течение пребывания Кернеса в Германии несколько раз появлялись слухи о смерти мэра. Однако в городском совете их опровергли.
Поделиться новостью