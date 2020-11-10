В Ереване 10 ноября армянские протестующие напали на офис "Радио Свободы" – "Радио Азатутюн". Они обзывали журналистов "предателями" и "турками" и хотели уничтожить компьютерные серверы.

В общем на офис напали около 40 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Мы пришли забрать серверы, чтобы вы не выходили в эфир. Вы предатели, вы турки, вы в эфир не выйдете,

– заявили нападавшие.

По словам исполнительного продюсера "Радио Свободы" Артака Амбарцумяна, в одном из напавших он опознал члена Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна.

Амбарцумян отметил, что протестующие пытались выбить дверь в офис и напали на оператора.

Нападение на офис "Радио Свободы" в Ереване: смотрите видео:

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