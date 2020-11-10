Вы предатели: армянские протестующие напали на офис "Радио Свободы"
В Ереване 10 ноября армянские протестующие напали на офис "Радио Свободы" – "Радио Азатутюн". Они обзывали журналистов "предателями" и "турками" и хотели уничтожить компьютерные серверы.
В общем на офис напали около 40 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Мы пришли забрать серверы, чтобы вы не выходили в эфир. Вы предатели, вы турки, вы в эфир не выйдете,
– заявили нападавшие.
По словам исполнительного продюсера "Радио Свободы" Артака Амбарцумяна, в одном из напавших он опознал члена Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна.
Амбарцумян отметил, что протестующие пытались выбить дверь в офис и напали на оператора.
Нападение на офис "Радио Свободы" в Ереване: смотрите видео:
Что происходит в Ереване:
- 10 ноября Армения, Россия и Азербайджан подписали историческое соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Армения обязана вернуть Азербайджану Агдамский район и территории в Газахском районе.
- Армяне вышли на массовые протесты в Ереване. Они захватили здание правительства и требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
- Министерство обороны и Генштаб Армении призвали прекратить кровопролитие в Нагорном Карабахе.
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