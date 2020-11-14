Вы знаете, кто блокирует КПВВ, – Зеленский обратился к жителям оккупированного Донбасса
Украина делает все для прекращения войны на Донбассе. В частности, принимает меры, чтобы жители оккупированных территорий вернулись к нормальной жизни.
Украина открыта для жителей оккупированных территорий. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем влоге, обнародованном на телеграм-канале.
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Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны. Кто разделяет нас. Во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете свои выводы,
– подчеркнул Зеленский.
Отметим, во время обращения к жителям оккупированных территорий президент перешел на русский язык.
Кроме этого, Зеленский отметил, что несколько дней назад Украина открыла со своей стороны все КПВВ на Донбассе. Глава государства напомнил, что в Луганской области появилось 2 новых пункта пропуска: в Счастье и Золотом. Также в Счастье открыли новый сервисный центр, где люди смогут получать пенсии, соцвыплаты и тому подобное.
Какова ситуация с КПВВ на Донбассе
- После снятия ограничений карантина Украина 10 ноября открыла 7 КПВВ на Донбассе.
- Однако пророссийские боевики заявили, что якобы надо согласовывать решение с ними.
- Поэтому оккупанты до сих пор отказываются восстанавливать работу КПВВ.
- Сейчас работают только пункты пропуска "Станица Луганская" и "Новотроицкое".
Смотрите видеообращение Зеленского:
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