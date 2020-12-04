Президент Владимир Зеленский обратился к жителям своего родного Кривого Рога с просьбой прийти на выборы 6 декабря. Там будет проходить 2 тур местных выборов, в котором поборются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и представитель ОПЗЖ Константин Павлов.

Президент записал видеообращение, адресованное жителям Кривого Рога. Он подчеркнул: не имеет права ни за кого агитировать, но считает криворожан "умными людьми, которые сами все знают". Ролик запостили на официальной странице Офиса Президента в фейсбуке.

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Дорогие земляки, родной Кривой Рог, думаю все вы согласитесь: если тебе повезло родиться там, где сливаются Ингулец и Саксагань, неважно, какое место проживания сейчас в твоем паспорте, потому что в твоем сердце всегда будут 2 родных слова – Кривой Рог,

– сказал глава государства.

Он добавил, что этот город его закалил и обогатил, подарил ему школьные и студенческие годы, жену, друзей. Зеленский отметил: в его родном городе похоронены его предки, живут родители, там родилась его дочь.

"Меня всегда волнует будущее родного Кривого Рога, в каком бы уголке Украины я не находился и в каком бы статусе ни находился. В это воскресенье, 6 декабря, состоится второй тур выборов городского главы. Очень прошу вас серьезно отнестись к этому выбору, не лениться, прийти на участки и выбрать мэра, которого давно заслуживает город. Давайте в этот день сделаем рекордную явку по Украине, пусть в этот день это будет символическая для нас всех цифра – 95", – сказал президент.

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