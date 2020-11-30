Представители общественных организаций предложили свое видение ликвидации конституционного кризиса. Поэтому считают, что надо выбирать судей на конкурсной основе.

О преимуществах и недостатках такого предложения – рассказала нардеп из "Слуги народа" Ольга Совгиря в эфире 24 канала. Она также объяснила нынешнюю ситуацию вокруг э-декларирования и почему блокировать деятельность КСУ не хотят.

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Формирование состава КСУ

Как это работает сейчас: президент, Верховная Рада и съезд судей Украины назначают в КСУ по 6 судей. Представители общественности же предлагают забрать эту функцию и передать ее специальной квалификационной комиссии. Именно эта комиссия должна выбирать будущих членов Конституционного суда Украины.

По мнению нардепа, несмотря на то, что это предложение может показаться привлекательным, оно имеет существенные недостатки:

Чтобы внедрить такую ​​модель, нужно внести изменения в Конституцию Украины . Забрать полномочия в ВР, президента и судей назначать кандидатов на эти должности. Это может негативно отразиться на балансе ветвей власти.

. Забрать полномочия в ВР, президента и судей назначать кандидатов на эти должности. Это может негативно отразиться на балансе ветвей власти. В эту комиссию предлагают включить иностранных экспертов. Хотя уже есть решение КСУ о том, что участие международных специалистов противоречит Конституции Украины. Это право политическое и принадлежит исключительно гражданам Украины.

О недостоверном декларировании

На этой неделе в Раде должны разблокировать ответственность за недостоверное декларирование, но главная причина этого кризиса – КСУ – остается. Впрочем, по словам депутата, блокировать работу Конституционного Суда не планируют.

Есть уже наработанные определенные предложения. Но мы не ставим перед собой задачу – блокировать деятельность КСУ. А сам кризис возник из-за неурегулированной деятельность судей. Сейчас она регулируется регламентом,

– сказала Совгиря.

В Раде же предлагают, чтобы деятельность КСУ регулировалась законом. Глобальных возражений в рабочей группе нет.

Обратите внимание! Чтобы решить конституционный кризис в Украине, Владимир Зеленский 26 ноября 2020 года направил письмо председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Подробнее об этом – читайте здесь.