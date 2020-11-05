В Верховной Раде хотят назначить еще 2 судей в Конституционный Суд. Кандидатов будут избирать путем голосования в парламенте.

Конкурс на каждую вакансию объявляли отдельно, поэтому и будут голосовать за каждого судью порознь. Об этом сообщил юрист Руслан Сидорович в эфире 24 канала.

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По его словам, народные депутаты при голосовании смогут отдать свой голос даже за всех 4 претендентов на должность. Таким образом, судьей Конституционного Суда станет кандидат, который наберет наибольшее количество голосов нардепов.

Каким должен быть судья

Сидорович заявил, что очень важными являются качества, которыми должен обладать кандидат на должность судьи КСУ. По его мнению, стоит учитывать не только профессиональные черты, но и моральные.

Претенденту на должность судьи Конституционного суда надо быть устойчивым к любым политическим влияниям всех ветвей власти,

– рассказал он.

Как отметил Сидорович, судья, который оказывается под давлением, может принять важное решение вопреки своей воле. Именно в таком случае вред может быть колоссальным, ведь все вопросы, которые рассматривает Конституционный Суд, имеют общегосударственное значение.

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Юрист убежден, что украинцы сейчас нуждаются в чувстве справедливости к КСУ. Из-за этого важен вопрос политической нейтральности. Он отметил, что судья Конституционного Суда должен быть незаангажированным, как этого требует законодательство.

"Все ли кандидаты соответствуют критерию нейтральности – вопрос риторический, ведь один из них является действующим народным депутатом", – подчеркнул Сидорович.

По мнению юриста, в критической ситуации из-за решения Конституционного суда даже 2 человека способны изменить вектор движения и усилить чувство справедливости. По его словам, нынешний кризис имеет больше политический характер, чем конституционный. Сидорович отметил, что в Украине есть целый ряд правовых проблем. В частности, вопрос борьбы с коррупцией является важным не только для получения международной финансовой помощи, но и прежде всего для украинцев.

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"Решение вопроса с Конституционным Судом требует очень хлопотных и взвешенных политических консультаций, которые должны заставить украинских политиков принять правовое решение", – предположил юрист.

Также он добавил, что уровень недоверия к КСУ, который возник из-за его отдельных решений, побуждает обдумать вопрос об еще большей публичности суда. По мнению Сидоровича, открытость будет помогать гражданам понять, почему принимают определенные решения.



Е-декларирование отменили в Украине / Инфографика 24 канала