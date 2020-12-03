На выборах в Намибии победил политик, названный в честь нацистского лидера Адольфа Гитлера. Менять свое имя он не планирует и к мировому господству не стремится.

Адольф Гитлер Унона набрал 85% голосов в Намибии – бывшей колонии Германии. Там до сих пор проживает небольшая немецкоязычная община, а некоторые улицы и места имеют немецкие названия. Об этом сообщает Mail Online.

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Гитлером его назвал отец

Политик отметил, что когда отец назвал его в честь нацистского лидера, он не понимал, кем был этот человек.

В детстве я воспринимал это как абсолютно нормальное имя. Лишь подростком я понял, что этот человек хотел покорить весь мир,

– сказал Унона.

Впрочем, менять свое имя Адольф не планирует одновременно успокаивает, что к мировому господству он не стремится.



Политик Намибии, названный в честь Адольфа Гитлера / Фото Mail Online

На выборах он схитрил

В списке кандидатов имя политика сократили до "Адольф Н". Его полное имя появилось уже на официальном вебсайте результатов.

Отмечается, что на выборах Унона набрал 1 196 голосов против 213 у его оппонента. Затем он получил место в правящей партии Намибии.