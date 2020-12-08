Не смотря на все усилия Банковой и президента Зеленского лично, кампания выборов городского головы Кривого Рога была оглушительно проиграна идеологическим конкурентам от ОПЗЖ. Это вызвало на Банковой настоящий скандал и теперь там судорожно ищут виновных в поражении.

Об этом пишет издание "Дело".

В первом туре выборов городского головы Кривого Рога уверенно победил действующий мэр города 71-летний Юрий Вилкул, который получил 44,96% голосов. Но вскоре он объявил о том, что снимается с выборов, объяснив свое решение "состоянием здоровья". Во второй тур в итоге вышли "слуга народа" Шевчик и Павлов из ОПЗЖ. "Слуга Народа" Дмитрий Шевчик является генеральным директором "Центрального горно-обогатительного комбината", который входит в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова. И здесь интересы Зеленского и Ахметова сошлись, отмечается в статье.

"По данным источников, близких к Офису Президента, Зеленский был серьезно заряжен на победу кандидата от "Слуги Народа". "Выиграть в родном городе – это личное для него. Во-первых, была достигнута договоренность с Ахметовым о том, что Вилкул-младший уговаривает Вилкула-старшего снять свою кандидатуру, а Ахметов включает медиа-поддержку для Шевчика. Зеленский сделал все возможное и действительно мысли не допускал, что Шевчик проиграет", – утверждает собеседник издания.

Как отмечают источники на Банковой, имя главного бенефициара проигрыша кандидата от "Слуги Народа" главе государства уже подсказали. Это якобы глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник.

"У Святослава Олейника были свои причины влезть в ситуацию. Дело в том, что ему кровь из носу нужно остаться на должности главы облсовета и в новом созыве. Если отмести всех идеологических оппонентов, судьба коалиции в облсовете напрямую зависит от голосов ОПЗЖ и Блока Вилкула. Именно поэтому Олейник предложил свою действенную помощь на выборах в Кривом Роге в первом туре Вилкулу-старшему, а во втором – ОПЗЖ", – отмечает автор материала.

Источники издания в областном совете Днепропетровщины утверждают, что Олейник "включился" в выборы в Кривом Роге по-настоящему – договорился с кураторами выборов "слугами народа" Юрием Кисилем и Юрием Корявченковым, чтобы они, по сути, слили избирательную кампанию. Олейник лично дал распоряжение сгонять бюджетников на избирательные участки с твердой установкой "голосовать за Павлова". Кроме того, Олейник помог с избирательными комиссиями. Все представители от партии "За майбутне" были отданы в пользование кандидату от ОПЗЖ.

"Поскольку все бизнес-интересы Олейника завязаны на подрядах, тендерах от государства и, конечно же, бюджетных деньгах, то сохранение своей должности для него стало вопросом жизни и смерти. Учитывая то, что к Святославу Олейнику огромный интерес испытывают НАБУ и ГФС, потеря влияния в регионе может и вовсе бесславно закончить его политическую карьеру", – подчеркивает автор статьи.