Выбирают между Трампом и Байденом: досрочно проголосовали 15% американцев
Уже более 37 миллионов американцев отдали свой голос за нового президента США. Таким образом, досрочно проголосовали уже 15% избирателей страны.
Всего избирать нового главу Белого дома должны 250 миллионов граждан США. Об этом свидетельствуют данные портала United States Elections Project.
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Наиболее активно голосуют досрочно избиратели в таких штатах:
- Техас – 4,7 миллиона избирателей;
- Калифорния – почти 4 миллиона;
- Флорида – 3 миллиона.
Досрочно можно проголосовать лично или по почте
Отметим, что досрочно американцы могут проголосовать по почте или придя на избирательный участок до 3 ноября. Для этого избирателям приходится простаивать в больших очередях.