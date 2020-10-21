Уже более 37 миллионов американцев отдали свой голос за нового президента США. Таким образом, досрочно проголосовали уже 15% избирателей страны.

Всего избирать нового главу Белого дома должны 250 миллионов граждан США. Об этом свидетельствуют данные портала United States Elections Project.

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Наиболее активно голосуют досрочно избиратели в таких штатах:

Техас – 4,7 миллиона избирателей;

Калифорния – почти 4 миллиона;

Флорида – 3 миллиона.

Досрочно можно проголосовать лично или по почте

Отметим, что досрочно американцы могут проголосовать по почте или придя на избирательный участок до 3 ноября. Для этого избирателям приходится простаивать в больших очередях.

Это интересно! Третий тур дебатов между кандидатами на пост президента состоится в США 22 октября. Перед встречей спецкомиссия приняла изменения в правила дискуссии, чтобы Дональд Трамп не перебивал так часто своего конкурента Джо Байдена.