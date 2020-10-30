Выборы мэра в Кривом Роге – традиционно скандальное дело. Дело в том, что с 2010 года здесь укоренился клан Вилкулов во главе с отцом Юрием и сыном – Александром.

Как пишет 24 канал в своей статье, семья Вилкулов превратила город в свою феодальную вотчину, они не желают отдавать власть никому и пытаются любой ценой остаться у "корыта".

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Так было в 2015 году, когда кандидат от партии "Самопомич" Юрий Милобог по всем экзитполам победил на выборах мэра, но Юрий Вилкул запустил процесс массовых фальсификаций и с помощью насилия, коррупции и подкупа добился, чтобы ему "нарисовали" минимальную победу. Тогда возмущенные жители Кривого Рога вышли на Майдан против засилья феодала. Впрочем, клан Вилкулов с помощью "договорников" с новой властью в Киеве сумел удержаться.

После избрания президентом Зеленского, для которого Кривой Рог – родной город, во многих появилась надежда на перемены. Сам президент всячески ее лелеял. Консенсусным кандидатом на выборах мэра 2020 долгое время считался близкий друг и товарищ президента – Юрий "Юзик" Корявченков. Популярный местный уроженец имел неплохие шансы на победу, однако ему не дали добро на проведение кампании. Вместо "Юзика" партия президента выставила гендиректора Центрального ГОКа Дмитрия Шевчика.

Выборы 25 октября 2020 года прошли с многочисленными нарушениями – наблюдатели фиксировали их сотнями и львиная доля из них касается именно людей Вилкула.

Кстати, официальные итоги голосования не известны до сих пор. Зато есть данные экзитполов и они очень странные. Сложилась уникальная ситуация, когда один экзитпол отличается от другого на 10 процентов.

Согласно одному – его делал местный общественный союз "Фонд инновационных проектов", у Юрия Вилкула почти 52% и он побеждает в первом туре.

Второй экзитпол делали по заказу студии Савика Шустера, который сейчас работает на канале Ахметова "Украина 24". Он "дает" Вилкулу-старшему только 42,8%, в то время, как у кандидата от "Слуги народа" – 31,01%.

Народный депутат от "СН" Елена Криворучкина считает это признаком фальсификации выборов в пользу Вилкула. "Такое расхождение позволяет нам сделать вывод, что местные власти используют уже привычные, традиционные схемы. В целом – если человек научился грабить, то ему уже все равно, что грабить – деньги или голоса людей", – заявила депутат.

Все бюллетени не посчитаны до сих пор – команда Вилкула пытается всеми силами избежать второго тура и работает на стратегию "победа в один тур". В противном случае у местного феодала могут быть проблемы. 10% – не очень большая разница и она может легко быть отыграна при условии, что второй тур будет честным.