Местные выборы 2020 состоялись: по крайней мере, для той части страны, которая избавлена от второго тура. И, пожалуй, прошедшее волеизъявление оказалось самым грустным в новейшей истории Украины.

Прежние избирательные кампании дарили хотя бы теоретическую надежду на то, что после голосования жить станет лучше и веселее. Считалось, что для этого достаточно поддержать достойные кандидатуры и отвергнуть негодные.

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Какой будет реальность после 25 октября?

А нынешние выборы примечательны тем, что изначально не оставляли простора для иллюзорных надежд. После 25 октября ситуация в стране ухудшится гарантированно – независимо от процентов, набранных "Слугой народа", "Евросолидарностью", "ОПЗЖ" или региональными партиями.

Сегодня кто-то оплакивает свой разгром, а кто-то празднует победу, но в ближайшие недели и месяцы мы все столкнемся с новыми невзгодами и новыми потерями.

Коронакризис набирает обороты и в мире, и в Украине. Кривая госпитализаций неумолимо растет, больничный коллапс близок. Вскоре страна окажется на распутье: либо убивать часть тяжелых пациентов, оставляя их без адекватной помощи, – либо убивать экономику, вводя жесткие карантинные ограничения.

Хороших и приятных решений нет по умолчанию. И эта ситуация разительно диссонирует с атмосферой выборов, которые в Украине традиционно проходят под девизом "за все хорошее, против всего плохого". Нынешней осенью участники избирательной гонки оказались в еще более щекотливом положении, чем весной 2014-го. Если тогда можно было пообещать украинцам завершение АТО за считанные часы, то сейчас бессилие политикума перед нарастающей пандемией слишком очевидно.

Что делать?

Этот проклятый вопрос повис в воздухе. Стратегия центральных и местных властей свелась к тому, чтобы кое-как дотянуть до дня голосования, воздерживаясь от особо непопулярных шагов. Оппозиция могла упрекать конкурентов в бездействии, но призывы к новому локдауну вряд ли добавили бы кому-то народной любви. Вдобавок, педалируя тему эпидемии, политики рисковали окончательно распугать электорат и довести без того низкую явку до микроскопических значений.

В итоге избирательная кампания по большей части прошла в параллельной реальности. С затасканными месседжами, привычными лозунгами и красивыми обещаниями, почти не застрагивающими главную проблему 2020 года. Характерно, что среди пресловутых пяти вопросов, призванных мобилизовать Зе-электорат 25 октября, нашлось место и коррупции, и Донбассу, и каннабису, но не коронакризису. Хотя, казалось бы, о чем советоваться с народом в эти дни, как не о карантине и перспективах его ужесточения?..

Ну а самым ярким символом воскресных выборов стала уверенная – судя по экзит-полу – победа Геннадия Кернеса. Триумфатор мэрской гонки в Харькове, сраженный ковидом, по-прежнему лежит в берлинской клинике "Шарите". Каково его состояние, и сможет ли он физически выполнять обязанности градоначальника, до сих пор неясно. Это, однако, не помешало Геннадию Адольфовичу победить уже в первом туре.

Коронавирус – отдельно, а выборы – отдельно.

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Не имея ответов на главные вопросы нынешней осени, украинский политикум предпочел вынести их за скобки. Подождать до завершения избирательной эпопеи, отложить самое неприятное на потом. Но это отсроченное "потом" начинается уже сегодня.