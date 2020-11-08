Украинская делегация в ТКГ представила план действий по Донбассу, согласно которому на оккупированных ныне территориях планируют провести выборы 31 марта. Вице-премьер по реинтеграции оккупированных территорий и член украинской делегации Алексей Резинков объяснил, почему выбрали именно эту дату.

Если стороны войны договорятся об определенной последовательности шагов, то дальше уже можно будет говорить о нереалистичности проведения выборов 31 марта. Об этом Алексей Резников заявил в интервью "Радио Свобода".

Интересно Зеленский призвал уже готовиться к восстановлению контроля за границей на Донбассе

Он подчеркнул, что координатором в политической подгруппе трехсторонней контактной группы является французский дипломат Пьер Морель, которого украинский чиновник считает "гуру французской дипломатии".

Я думаю, что он сможет организовать обмен мнениями и дискуссии таким образом, чтобы сказать: ладно, не 31 марта реалистичное – тогда 31 мая, 31 июля,

– заявил Алексей Резников.

Он пояснил, что указав дату 31 марта, хотя к этому моменту и крайне трудно осуществить все предварительные шаги, Украина пыталась подать четкий сигнал, что готова к прекращению войны и наступлению мира.

Детали о возможных выборах 31 марта:

Украинская делегация предложила эту идею в контексте пошагового плана завершения войны и деоккупации Донбасса.

Впрочем, сами выборы являются завершающим пунктом общего плана, а их проведение возможно только после осуществления всех предыдущих шагов.

План действий по Донбассу от украинской делегации в ТКГ / Инфографика 24 канала