Проведение местных выборов на Донбассе 31 марта 2021 года, что предусмотрено в "Плане совместных шагов" главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, является недопустимым. Это план Путина, ведь тогда террористы и сепаратисты останутся в регионах руководить ими.

Проведение местных выборов сразу после получения контроля над границей приведет к серьезным проблемам для Украины. Такое мнение в эфире 24 канала высказал нардеп от партии "Голос" Роман Лозинский.

Обратите внимание "По граблям господина Фокина": Кравчук не презентовал в Раде план по Донбассу

"Проведение выборов уже в марте – это план Путина. Проведение выборов после немедленного восстановления границы – это план Путина", – заявил нардеп.

Он пояснил, что в случае проведения выборов на Донбассе в марте может произойти недопустимое – террористы и сепаратисты скинут камуфляж, наденут пиджаки и станут местной властью на Донбассе.

Это станет опухолью в составе Украины,

– заверил Лозинский.

Что стоит сделать перед проведением выборов

По мнению Лозинского, необходимо выполнить реинтеграцию по стандартам ООН. За это время Украина сможет вернуть на Донбасс переселенцев, украинское информационное и культурное пространство.

"6 лет там не только стреляют, но и ведут информационную войну, пропаганду, промывание мозгов на Донбассе", – подчеркнул нардеп.

Как подтвердил Лозинский, то, что хотят провести выборы именно 31 марта – это постоянные уступки России, которые видны со стороны президента Владимира Зеленского и его представителей. "Это очень сковывает украинскую сторону в действиях. Теперь российская сторона в ТКГ будет ссылаться на этот документ, это будет ограничивать наши действия", – пояснил Лозинский.

К теме Пока не вижу возможности, – Гармаш о выборах на Донбассе до марта

Фантазии Кравчука, – Лозинский

Во фракции "Голос" детально изучили пункты, которые вчера были обнародованы в СМИ, однако восприняли их негативно. Лозинский подтвердил, что не готов назвать это планом.

"Скорее, это фантазии Кравчука, непонятно где они обсуждались, но точно не в парламенте. Возможно, у него дома, возможно, в ресторане. Однако Кравчук должен понимать, что сейчас он идет по пути Фокина, занимаясь самодеятельностью. Пока этот вопрос не будет решаться именно в парламенте – он не будет легитимный и проукраинский", – подытожил Лозинский.

"План совместных шагов": что он предусматривает