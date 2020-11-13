Для Украины конкретная дата выборов на Донбассе – не главное. Поскольку время можно перенести. А принципиальным здесь является совсем другой вопрос. Правда, его реализация обеспечит проведение выборов по украинскому закону.

Заявление Кравчука относительно выборов на Донбассе

Как отметил глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, речь идет прежде всего о контроле Украины над границей и соответствующих действиях украинской власти на подконтрольных территориях. Об этом Кравчук заявил в комментарии ТСН.

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По его словам, таким образом произойдет установка украинских институтов власти, и те смогут обеспечить проведение выборов по украинским законам.

Допустим, в январе ВР принимает закон об особенностях этих выборов. И уже можно к ним готовиться – февраль, март и часть января. Времени хватает. И это же не сегодня готовится. Мы это делаем не с чистого листа. Уже есть наработки, принимаем закон, готовим выборы,

– заметил глава украинской делегации в ТКГ.

Он добавляет, что в этом плане следует принять законы о демилитаризации, недопущении преследования невинных лиц (об амнистии – 24 канал).

Относительно последнего Кравчук подчеркнул, что нельзя думать, что кто-то покажет пальцем и кого-то будут судить. Он подчеркнул, что это просто неприемлемая философия и все должно происходить только по украинскому закону.

"Я, например, считаю, что там могут быть только мажоритарные выборы, потому что там нет украинских партий, там ничего нет. Какие пропорциональные выборы могут быть? Не могут. Это я так думаю и не говорю, что мое мнение является истиной в последней инстанции. ВР принимает закон", – подытожил Кравчук.

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