О результатах экзит-полов в Харькове, Днепре и Одессе. Как я уже отмечал, победа действующих мэров прогнозировалась. Но большинство мэров крупных городов (кроме Кернеса) не смогло победить в первом туре.

Но большинство мэров крупных городов (кроме Кернеса) не смогло победить в первом туре. При этом их партии набрали в полтора-два раз меньше голосов, чем сами мэры. А значит надо искать союзников и для борьбы во втором туре, и для формирования большинства в горсовете.

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Харьков

Победа Кернеса в первом туре ожидалась. Но вот когда и в каком состоянии Кернес вернется в Харьков, и кто будет править городом от его имени – это большой вопрос. Ну а на ближайшие дни – интрига с подсчетом голосов и борьбой за символическое второе место. Разрыв между А.Фельдманом от ОПЗЖ и А.Кучером от "Слуги народа", по данным экзит-полла, всего 0,14%. Так что подождем официального подсчета голосов. В любом случае для Алексея Кучера показать почти равный результат с Александром Фельдманом – это относительный успех. Похоже, что и скандальный ролик А.Кучера с Г.Кернесом и его медийная активность на финише кампании таки сыграли положительную роль.

Одесса

Победа Труханова на выборах мэра Одессы оказалась не столь убедительной, как ожидалось. И поскольку во втором туре ему придется бороться с кандидатом от ОПЗЖ, то возникают предпосылки для тактического союза с партией "Слуга народа", которая заняла третье место на выборах в Одессе. Судя по данным экзит-полла КМИС Олегу Филимонову от "Слуги народа" не хватило 1,5% для выхода во второй тур.

Днепр

В Днепре, как я и прогнозировал, во второй тур выходят действующий мэр Борис Филатов и Загид Краснов от партии "Громадська сила". Преимущество у Б.Филатова солидное, но риски для него могут возникнуть в том случае, если его многочисленные противники объединятся. А вот ситуация в новом составе горсовета может возникнуть патовая и весьма нестабильная.

По тем городам, в которых проводились экзит-поллы, судя по представленным данным, наиболее острая борьба во втором туре ожидается в Ужгороде (там, кстати, есть шансы на победу у кандидата от "Слуги народа") и Черновцах.

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