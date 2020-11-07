Кандидат от республиканцев и действующий президент США Дональд Трамп, который проиграл выборы демократу Джо Байдену, создал спецгруппу по "защите выборов". Накануне республиканец утверждал о фальсификации голосования.

Спецгруппа предназначена также для пожертвований людей. Об этом сообщили в штабе Трампа в твиттере.

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Эти выборы еще не закончились. Нам еще предстоит пройти долгий путь, и президенту Трампу нужно, чтобы вы активизировались и присоединились к Группе по защите на выборах,

– написали в твиттере.

В штабе призвали американцев сделать вклад и присоединиться.

Какие пожертвования просит Трамп

В твите есть ссылка на сайт, где штаб Трампа собирает пожертвования. На сайте отметили, что не позволят подрывать выборы. Также на странице предлагают внести пожертвования на сумму до 2,8 тысячи долларов.

This Election isn’t over yet. We still have a long way to go and President Trump needs YOU to step up & join the Election Defense Task Force.



Donate & join NOWhttps://t.co/C99j8j4vki — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 7, 2020

Выборы в США и победа Байдена: что нужно знать

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

7 ноября объявили предварительные результаты выборов. Согласно им, Байден получил от 273 до 290 голосов, Трамп – 213 – 214.

Байдена уже успело поздравить международное сообщество.

Зато Трамп не согласен с результатом выборов и обжалует его в суде.



Результаты выборов в США / Инфографика 24 канала