Перед проведением выборов на территории ОРДЛО местных жителей надо ментально вернуть в Украину. В то же время быстрые выборы могут угрожать национальной безопасности.

Нужно минимум 1 – 2 года, чтобы провести ментальную деоккупацию населения на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил секретарь Комитета Рады по нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире 24 канала.

Читайте также В Кремле есть 2 группы: одна хочет войны, а другая мечтает избавиться от Донбасса, – Арестович

По его словам, на территории Луганщины есть значительное количество пророссийского населения. Костенко отметил, что там полностью провалили украинскую информационную кампанию. В некоторых городах вообще нет бесплатного доступа к украинским телеканалам.

В школах Луганщины некоторые учителя, которые смотрят пророссийские каналы, настраивают детей против украинских военнослужащих,

– рассказал он.

Как заявил Костенко, они также убеждают учеников, что именно Украина начала войну.

Ментальная деоккупация: как действовать

По словам Костенко, нужно начинать с малых шагов. В частности, на прилегающих территориях стоит "поднимать" экономику и демонстрировать высокий уровень жизни.

К теме Просто вывести из Украины: Кравчук рассказал о своем видении наказаний для боевиков

По мнению нардепа, прилегающим территориям нужно обеспечить отдельный информационный ресурс. Также надо проводить украинскую политику так, чтобы люди на оккупированных территориях знали, что их хотят вернуть, но в проукраинское государство.

Какими будут выборы

Как заявил Костенко, перед проведением выборов должно пройти столько же времени, сколько территория была оккупирована. Справка. Украинская делегация в ТКГ представила свой "План действий по Донбассу". Одним из шагов является подготовка и проведение на территории ОРДЛО местных выборов. Подробнее об этом – читайте здесь.

"Эти выборы выигрывают боевики, которые убивали украинских солдат, а также те, кто заставлял мирное население действовать по их правилам", – рассказал он.

Секретарь Комитета Рады отметил, что от быстрых выборов мы можем получить только это.

Разминирование участков к Рождественским праздникам

Костенко рассказал, что перед разминированием стоит посмотреть, что это за участки и какая там степень заминирования.

Обратите внимание! Украинская делегация в ТКГ настаивает на начале гуманитарного разминирования. Речь идет о 19 заминированных участках. Подробнее об этом – читайте здесь.

По его мнению, если стороны конфликта будут иметь желание и ресурсы, то разминировать участки к Рождественским праздникам вполне возможно. Впрочем, это только предположение. Зато возвращение военнопленных, по словам Костенко, будет зависеть от украинской власти, позиции Российской Федерации и людей, ведущих переговоры.

Как будет действовать Путин

Костенко предположил, что Путин может оставить свои войска в Донбассе под видом миротворцев. Он заявил, что российский президент не собирается уходить из Донбасса. Из-за этого он и настаивает на Минском процессе.

Читайте также "Не имею претензий к России и ОРДЛО": в ТКГ объяснили слова Кравчука

"Понимая то, что мы его не будем выполнять, Путин будет с помощью своих вооруженных сил влиять на украинскую и международную политику", – подчеркнул он.

Как отметил Костенко, если выборы в ОРДЛО проведут раньше, то российский президент введет своих людей в политическую систему Украины.



План действий по Донбассу / Инфографика 24 канала