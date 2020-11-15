После массовых протестов в Кыргызстане 10 января 2021 состоятся новые президентские выборы. Свои заявления о желании принять участие в выборах в качестве кандидатов подали сразу 63 человек.

Прием заявлений закончился в полночь 14 ноября, сообщил ЦИК Кыргызстана в комментарии изданию ТАСС .

Интересно Правительство Кыргызстана попросил у граждан пожертвований на выплату госдолга: причина

Впрочем, подача заявления на участие в выборах еще ничего не значит. Чтобы успешно завершить регистрацию, каждый из кандидатов должен до 3 декабря перечислить Центризбиркому 1 миллион киргизских сомов, что составляет чуть более 330 тысяч гривен.

Кроме того, к этой же дате кандидаты должны собрать не менее 30 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Что интересно, население Кыргызстана составляет 6 миллионов человек, поэтому чтобы каждый кандидат мог зарегистрироваться, подписаться должен каждый третий гражданин государства.

Для сравнения на президентских выборах 2017 подавали заявления в ЦИК сразу 59 кандидатов. Но успешно завершить процесс регистрации кандидатом смогли только 17 человек.

Кто будет баллотироваться в президенты Кыргызстана:

Садир Жапаров – экс-исполняющий обязанности премьер-министра,

Абдиль Сегизбаев – экспредседатель комитета нацбезопасности,

Адахан Мадумаров – лидер партии "Бутун Кыргызстан" (единственной оппозиционой, проходившей в парламент по результатам парламентских выборов, которые вызвали протесты и были признаны недействительными).

Также среди кандидатов есть поэт, учитель младших классов, эстрадный певец, пенсионеры, безработные и действующие депутаты киргизского парламента.