Россия потеряла Додона в Молдове и рассчитывает наладить "рабочие отношения" с Санду
Россия на выборах президента Молдовы поддерживала открыто пророссийского кандидата Игоря Додона. Впрочем, тот уступил проевропейской кандидатке Майе Санду. Теперь в Кремле говорят: рассчитывают наладить "рабочие отношения" с будущим президентом.
Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой, пожелав ей успехов в новой должности, крепкого здоровья и благополучия. Об этом сообщает сайт президента России.
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Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы,
– заявил Путин.
Также победу проевропейской кандидатки в Молдове прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает издание "РИА-Новости". Он выразил желание наладить с Санду "рабочие отношения".
"В Кремле с уважением относятся к выбору людей, к выбору народа. Мы с уважением относимся к выбору молдавского народа. Безусловно, еще следует наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы. Рассчитываем, что это удастся", – подчеркнул Песков.
Что сама Санду говорила о России?Выбранная президентом Молдовы политик подчеркнула, что хочет уравновесить и развивать отношения со всеми партнерами ее государства – Румынией, Украиной, Россией, ЕС и США.
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