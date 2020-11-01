1 ноября в Молдове прошли выборы президента страны. Согласно результатам экзитполов, победу одержал действующий глава Молдовы Игорь Додон. Однако он не набрал более 50% голосов, поэтому следует ожидать второго тура.

Голосование за президента Молдовы: что показал экзитпол

Соответствующий опрос провели 1 ноября телефонным методом по заказу компании Watchdog. Согласно его результатам, Додон набрал 40,9%. Об этом сообщает 24 канал.

К теме В Молдове официально состоялись выборы

Его главная конкурентка на выборах, экс-премьер Майя Санду отстала всего на 6,3% – она получила поддержку 34,6% избирателей. Всего участие в выборах принимали 8 кандидатов.

Полные результаты экзитпола по выборам президента Молдовы

Игорь Додон (действующий президент, сторонник пророссийской политики) – 40,9%.

Майя Санду (лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность", сторонница проевропейской политики) – 34,6%.

Ренато Усатый (глава "Нашей партии", мэр города Бельцы) – 11,5%.

Виолетта Иванова (депутат от партии "Шор") – 6,3%.

Андрей Нэстасе (руководитель политической платформы "Достоинство и правда") – 2,9%.

Октавиан Цику (кандидат от "Партии национального единства") – 1,7%.

Дорин Киртоакэ (лидер Либеральной партии, сторонник объединения Молдовы с Румынией) – 1,3%.

Тудор Делиу (выдвиженец от либерал-демократов) – 0,9%.

Заметим! Поскольку каждый из кандидатов не преодолел отметку в 50%, то в Молдове пройдет второй тур выборов президента. Туда проходят Додон и Санду. Дату второго тура объявят после обнародования окончательных результатов.



Результаты экзитполов относительно выборов президента Молдовы / Взято из соцсетей

Что заявили Додон и Санду после выборов

Додон, в частности, поблагодарил не только тех, кто его поддержал, но и всех, кто отдал свой голос. Также он выразил слова благодарности ЦИК страны и правоохранителям. Последние, по его словам, обеспечили "корректный, свободный и демократический процесс голосования".

Хочу обратиться как президент и поблагодарить всех граждан республики, которые приняли участие в выборах, независимо за кого они голосовали из тех восьми кандидатов. Вы были очень активными как в стране, так и за рубежом. Вы доказали свой патриотизм. Вас волнует будущее страны,

– заметил Додон во время брифинга после завершения голосования.

Санду тоже вышла к прессе после выборов. Она, со своей стороны, заявила о нарушениях и подчеркнула, что ее команда подала более 300 обращений в полицию.

Обратите внимание Голосовать в Молдове завозят жителей непризнанного Приднестровья: какие еще нарушения фиксируют

Выборы президента Молдовы 2020: главное