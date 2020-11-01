Выборы президента Молдовы: обнародовали результаты экзитполов – будет второй тур
1 ноября в Молдове прошли выборы президента страны. Согласно результатам экзитполов, победу одержал действующий глава Молдовы Игорь Додон. Однако он не набрал более 50% голосов, поэтому следует ожидать второго тура.
Голосование за президента Молдовы: что показал экзитпол
Соответствующий опрос провели 1 ноября телефонным методом по заказу компании Watchdog. Согласно его результатам, Додон набрал 40,9%. Об этом сообщает 24 канал.
К теме В Молдове официально состоялись выборы
Его главная конкурентка на выборах, экс-премьер Майя Санду отстала всего на 6,3% – она получила поддержку 34,6% избирателей. Всего участие в выборах принимали 8 кандидатов.
Полные результаты экзитпола по выборам президента Молдовы
- Игорь Додон (действующий президент, сторонник пророссийской политики) – 40,9%.
- Майя Санду (лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность", сторонница проевропейской политики) – 34,6%.
- Ренато Усатый (глава "Нашей партии", мэр города Бельцы) – 11,5%.
- Виолетта Иванова (депутат от партии "Шор") – 6,3%.
- Андрей Нэстасе (руководитель политической платформы "Достоинство и правда") – 2,9%.
- Октавиан Цику (кандидат от "Партии национального единства") – 1,7%.
- Дорин Киртоакэ (лидер Либеральной партии, сторонник объединения Молдовы с Румынией) – 1,3%.
- Тудор Делиу (выдвиженец от либерал-демократов) – 0,9%.
Результаты экзитполов относительно выборов президента Молдовы / Взято из соцсетей
Что заявили Додон и Санду после выборов
Додон, в частности, поблагодарил не только тех, кто его поддержал, но и всех, кто отдал свой голос. Также он выразил слова благодарности ЦИК страны и правоохранителям. Последние, по его словам, обеспечили "корректный, свободный и демократический процесс голосования".
Хочу обратиться как президент и поблагодарить всех граждан республики, которые приняли участие в выборах, независимо за кого они голосовали из тех восьми кандидатов. Вы были очень активными как в стране, так и за рубежом. Вы доказали свой патриотизм. Вас волнует будущее страны,
– заметил Додон во время брифинга после завершения голосования.
Санду тоже вышла к прессе после выборов. Она, со своей стороны, заявила о нарушениях и подчеркнула, что ее команда подала более 300 обращений в полицию.
Обратите внимание Голосовать в Молдове завозят жителей непризнанного Приднестровья: какие еще нарушения фиксируют
Выборы президента Молдовы 2020: главное
- Голосование состоялось 1 ноября и продолжалось с 8:00 до 21:00. На некоторых иностранных участках еще продолжают голосовать.
- По последним данным, проголосовали 1 миллион 211 тысяч 147 избирателей. То есть, явка составляет 42,73%.
- Согласно Конституции страны, президента Молдовы избирают на четырехлетний срок, и он вступает в должность со дня принесения присяги.
- На должность главы государства может претендовать гражданин, который обладает избирательным правом, достиг 40-летнего возраста, проживал или проживает на территории Республики Молдова не меньше 10 лет и владеет государственным языком.
- На предыдущих президентских выборах в Молдове 2016 года во второй тур выборов вышли Додон и Санду. Тогда победил пророссийский политик. Еще во время предвыборной кампании Додон назвал украинский Крым "российским", что поставило официальные контакты Киева и Кишинева на четырехлетнюю паузу.
Поделиться новостью