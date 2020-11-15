Поскольку в первом туре выборов президента Молдовы ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 15 ноября состоялся второй тур. В нем победу праздновала бывшая премьер и проевропейский политик Майя Санду. Противостоял ей действующий президент Игорь Додон.

Второй тур выборов мэра Молдовы: результаты экзитпола

Опрос провели исследовательская компания Intellect Group совместно с общественной ассоциацией SPERO. Об этом Intellect Group написали в фейсбуке.

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Как завершились президентские выборы в Молдове: что говорит экзитпол

Майя Санду (лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность", сторонница проевропейской политики) – 54,8%.



(лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность", сторонница проевропейской политики) – 54,8%. Игорь Додон (действующий президент, сторонник пророссийской политики) – 45,2%.

По состоянию на 21:00, когда закрылись участки, официальная явка составила 52,59%. То есть, в голосовании приняли более 1,6 миллиона избирателей, и это на 400 тысяч больше, чем в первом туре. Порога явки не было.

Заметим, что экзитпол проводили почти на всей территории Молдовы, кроме непризнанной "Приднестровской Молдавской республики". Также в опросе не участвовали представители молдавской диаспоры в других странах.

Как результаты экзитпола прокомментировали Додон и Санду

Майя Санду

Сразу после объявления первых результатов Санду провела брифинг. Экс-премьер-министр Молдовы, в частности, поблагодарила граждан страны за поддержку. Прежде всего слова благодарности прозвучали в сторону избирателей из диаспоры, "которые ехали за сотни километров на избирательные участки и ждали в огромных очередях". Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

"За рубежом на выборах президента проголосовали 250 тысяч человек. Это беспрецедентная мобилизация. Это исторический рекорд", – заявила Санду.

Также она сообщила о нарушениях на выборах. По ее мнению, ЦИК закрывала на это глаза, а полиция не предпринимала никаких мер против организованного подвоза избирателей.

Несмотря на эту селективную близорукость, я верю, что голос граждан будет услышан. Это голос против тех, кто имеет отношение ко всем этим нарушениям,

– отметила Санду.

В завершение проевропейская кандидат призвала госслужащих не поддаваться на давление и защищать голоса граждан. А самих избирателей – не поддаваться на провокации и "соблюдать все процедуры до конца".

Игорь Додон

Аналогичный поход к журналистам совершил и Игорь Додон. Пророссийский политик считает, что именно он победил. Его слова передают российские информационные агентства, сообщает 24 канал.

По нашим оценкам, по нашим расчетам, мы с достаточно большим разрывом идем вперед внутри страны, без Приднестровья и без диаспоры,

– заявил Додон.

Также он призвал и своих, и сторонников Санду к спокойствию. Кроме того, Додон пообещал не допустить дестабилизации в стране.

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Выборы президента Молдовы: официальные результаты 1 тура

Майя Санду – 36,16% (более 487 тысяч голосов)



– 36,16% (более 487 тысяч голосов) Игорь Додон – 32,61% (более 439 тысяч голосов)

Результаты экзитполов в 1 туре президентских выборов в Молдове

Игорь Додон – 40,9%



– 40,9% Майя Санду – 34,6%

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