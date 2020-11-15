2 тур выборов президента Молдовы: Санду побеждает пророссийского Додона – данные экзитполов
Поскольку в первом туре выборов президента Молдовы ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 15 ноября состоялся второй тур. В нем победу праздновала бывшая премьер и проевропейский политик Майя Санду. Противостоял ей действующий президент Игорь Додон.
Второй тур выборов мэра Молдовы: результаты экзитпола
Опрос провели исследовательская компания Intellect Group совместно с общественной ассоциацией SPERO. Об этом Intellect Group написали в фейсбуке.
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Как завершились президентские выборы в Молдове: что говорит экзитпол
- Майя Санду (лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность", сторонница проевропейской политики) – 54,8%.
- Игорь Додон (действующий президент, сторонник пророссийской политики) – 45,2%.
По состоянию на 21:00, когда закрылись участки, официальная явка составила 52,59%. То есть, в голосовании приняли более 1,6 миллиона избирателей, и это на 400 тысяч больше, чем в первом туре. Порога явки не было.
Заметим, что экзитпол проводили почти на всей территории Молдовы, кроме непризнанной "Приднестровской Молдавской республики". Также в опросе не участвовали представители молдавской диаспоры в других странах.
Как результаты экзитпола прокомментировали Додон и Санду
Майя Санду
Сразу после объявления первых результатов Санду провела брифинг. Экс-премьер-министр Молдовы, в частности, поблагодарила граждан страны за поддержку. Прежде всего слова благодарности прозвучали в сторону избирателей из диаспоры, "которые ехали за сотни километров на избирательные участки и ждали в огромных очередях". Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.
"За рубежом на выборах президента проголосовали 250 тысяч человек. Это беспрецедентная мобилизация. Это исторический рекорд", – заявила Санду.
Также она сообщила о нарушениях на выборах. По ее мнению, ЦИК закрывала на это глаза, а полиция не предпринимала никаких мер против организованного подвоза избирателей.
Несмотря на эту селективную близорукость, я верю, что голос граждан будет услышан. Это голос против тех, кто имеет отношение ко всем этим нарушениям,
– отметила Санду.
В завершение проевропейская кандидат призвала госслужащих не поддаваться на давление и защищать голоса граждан. А самих избирателей – не поддаваться на провокации и "соблюдать все процедуры до конца".
Игорь Додон
Аналогичный поход к журналистам совершил и Игорь Додон. Пророссийский политик считает, что именно он победил. Его слова передают российские информационные агентства, сообщает 24 канал.
По нашим оценкам, по нашим расчетам, мы с достаточно большим разрывом идем вперед внутри страны, без Приднестровья и без диаспоры,
– заявил Додон.
Также он призвал и своих, и сторонников Санду к спокойствию. Кроме того, Додон пообещал не допустить дестабилизации в стране.
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Выборы президента Молдовы: официальные результаты 1 тура
- Майя Санду – 36,16% (более 487 тысяч голосов)
- Игорь Додон – 32,61% (более 439 тысяч голосов)
Результаты экзитполов в 1 туре президентских выборов в Молдове
- Игорь Додон – 40,9%
- Майя Санду – 34,6%
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Что следует знать о выборах президента Молдовы
- Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и он вступает в должность со дня принесения присяги.
- На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, который жил или живет на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
- На предыдущих президентских выборах в Молдове 2016 года в второй тур выборов также вышли Додон и Санду. Тогда победил пророссийский политик. Еще во время предвыборной кампании Додон назвал украинский Крым "русским", что поставило официальные контакты Киева и Кишинева на четырехлетнюю паузу.
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