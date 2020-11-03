Согласно последним опросам, Джо Байден опережает Дональда Трампа на выборах с небольшим отрывом. Однако проблема в том, что нынешний президент США Трамп не умеет проигрывать и обещает, что просто так власть не собирается отдавать.

Трамп готовится к адской битве. Об этом в эфире 24 канала сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Трамп не любит проигрывать. Он уже говорил о том, что просто так не отдаст власть и будет стоять до последнего. Однако я не понимаю, как он это хочет сделать. Такого еще не было", – отметил Тизенгаузен.

Политтехнолог заметил, что Вашингтон и другие города готовятся к протестам. Возможным даже является введение национальной гвардии.

Я думаю, он отдаст власть, но так угрожает. Битва будет жаркой,

– сказал политтехнолог.

"Я сомневаюсь, что уже утром мы узнаем победителя. Считать будут дольше, ведь еще несколько дней буду приходить письма через почтовое голосование", – подчеркнул Тизенгаузен.

Какой результат выборов выгоднее для Украины

По словам политтехнолога, трудно сказать, победа какого кандидата будет лучшей для Украины. Дело в том, что строить отношения Украине придется и с демократами, и с республиканцами.

"Нам нужна двухпартийная поддержка. С кем-то одним дружить нам не получится", – заверил он.

По словам Тизенгаузена, новоизбранный президент США сначала будет работать над экономической ситуацией в своей стране, а позже займется помощью другим странам. В частности, и Украине.

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