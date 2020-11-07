В США состоялись президентские выборы. Победу на них одержал Джозеф Байден. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил будущего американского лидера с победой.

Слова приветствия Зеленский написал на своей странице в твиттере

Важно Выборы президента США: Байден одержал окончательную победу

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1325141322773098496

Обратите внимание! В США 3 ноября состоялся главный день голосования на президентских выборах. До этого времени, из-за пандемии коронавируса, люди имели возможность голосовать досрочно – на участках или по почте.

Подробнее о том, как проходили выборы в США и каков их результат – читайте здесь.