Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США
В США состоялись президентские выборы. Победу на них одержал Джозеф Байден. Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил будущего американского лидера с победой.
Слова приветствия Зеленский написал на своей странице в твиттере
Важно Выборы президента США: Байден одержал окончательную победу
Обратите внимание! В США 3 ноября состоялся главный день голосования на президентских выборах. До этого времени, из-за пандемии коронавируса, люди имели возможность голосовать досрочно – на участках или по почте.
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