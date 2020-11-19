Президент Чехии Милош Земан выразил убеждение, что американский лидер Дональд Трамп должен признать собственное поражение на выборах. По его словам, некоторые политики просто не могут признать собственного поражения.

Мілош Земан висловив своє здивування тому, що в США переможця виборів оголосили ЗМІ, а не виборча комісія. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Parlamintni Listy.

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Однак, яким би не було виборче законодавство, можна зробити низку кроків, наприклад, перерахунок голосів там, де різниця була мінімальною, чи звернення до суду,

– підкреслив президент Чехії.

За його словами, у світі є чимало політиків, які банально не можуть визнати власної поразки на виборах. Схоже, одним з таких він вважає 45 президента США.

"Особисто я вважаю, що було б набагато розумнішим здатися, не ганьбитися й дозволити новому президенту вступити на посаду", – заявив Мілош Земан.

Що цікаво, чинний президент Чехії відомий своєю проросійською позицією, зокрема в питаннях анексії Криму й війни на Донбасі. Дональда Трампа також вважають "зручним" для режиму Володимира Путіна президентом США.