Через 3 суток после голосования на выборах, 7 ноября, стало известно, что следующим президентом США станет Джозеф Байден. Это спровоцировало массовые празднования на улицах американских городов. Значительная часть людей праздновали не столько победу Байдена, сколько поражение Дональда Трампа.

О том, как американцы отмечали предварительные результаты выборов президента, которые засвидетельствовали победу Джо Байдена, рассказывают издания Daily Mail и CBS New York.

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В Нью-Йорке празднования начались уже через несколько минут после того, как появились прогнозы, обещающие победу Джо Байдену. Люди включили музыку, вышли на улицы с плакатами, прыгают, танцуют, ну и, конечно, пьют алкоголь.

Празднование заметно даже на рядовых видео, на которые попали привычные для "Большого яблока" небоскребы. Отовсюду раздаются радостные возгласы, которые иногда сопровождаются нецензурной бранью – предположительно, в адрес действующего президента.

Но одним Нью-Йорком празднования не ограничились – люди вышли на улицы своих городов в разных уголках США. Это тот редкий случай, когда водители радостными гудками встречали пешеходов, которые наполнили автомобильные дороги – празднуют в этот день все.

В США празднуют победу Байдена на выборах: смотрите фото

More reaction in New York City @CBSNewYork pic.twitter.com/wf2vx9WAUT — Jenna DeAngelis (@jennamdeangelis) November 7, 2020

Когда Байден станет президентом: