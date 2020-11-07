Победа Байдена спровоцировала массовые празднования в США: фото и видео
Через 3 суток после голосования на выборах, 7 ноября, стало известно, что следующим президентом США станет Джозеф Байден. Это спровоцировало массовые празднования на улицах американских городов. Значительная часть людей праздновали не столько победу Байдена, сколько поражение Дональда Трампа.
О том, как американцы отмечали предварительные результаты выборов президента, которые засвидетельствовали победу Джо Байдена, рассказывают издания Daily Mail и CBS New York.
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В Нью-Йорке празднования начались уже через несколько минут после того, как появились прогнозы, обещающие победу Джо Байдену. Люди включили музыку, вышли на улицы с плакатами, прыгают, танцуют, ну и, конечно, пьют алкоголь.
Празднование заметно даже на рядовых видео, на которые попали привычные для "Большого яблока" небоскребы. Отовсюду раздаются радостные возгласы, которые иногда сопровождаются нецензурной бранью – предположительно, в адрес действующего президента.
Но одним Нью-Йорком празднования не ограничились – люди вышли на улицы своих городов в разных уголках США. Это тот редкий случай, когда водители радостными гудками встречали пешеходов, которые наполнили автомобильные дороги – празднуют в этот день все.
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Когда Байден станет президентом:
- По избирательной системе США, победителя президентской гонки выбирают коллегии выборщиков. Такая есть в каждом штате, и традиционно все члены коллегии голосуют за того кандидата, которого выбрали большинство избирателей в штате.
- Официальное голосование коллегий должно состояться 16 декабря. Сенат должен посчитать эти голоса 6 января 2021 года, а уже 20 января состоится инаугурация нового президента.
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