Вопрос досрочных парламентских выборов в Украине – неактуален. В Офисе Президента утверждают, что Верховную Раду весной 2021 года украинцы не будут выбирать.

В работе парламента есть нюансы, которые надо решать

В работе Верховной Рады есть определенные нюансы, однако это не означает, что назрел ее роспуск. Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в телеинтервью.

Интересно Если бы сейчас были выборы, Разумков бы их не выиграл, – заместитель председателя ОП Тимошенко

Вопрос того, что выборы будут весной, например, – этого вопроса, судя по тому, что я вижу, нет вообще на повестке дня. Есть вопросы объективные, которые происходят в работе Рады. Все понимают, что есть вопросы по работе, но мы пытаемся их как-то решить, консолидировать единство фракций, особенно "Слуги народа",

– сказал Тимошенко.

Партии не распускают избирательные штабы

То, что после местных выборов политические партии не распускают избирательные штабы, не является правильным решением, подчеркнул советник Ермака. Такие действия политсил дестабилизируют ситуацию в стране.

"Сейчас другие силы делают то, что просто нивелируют решение народа, с каждым днем все больше и больше, для того, чтобы приблизить момент парламентских выборов и попытаться выйти на разговор о том, что нужна коалиция", – заявил Тимошенко.

Оснований для роспуска Рады нет, – Корниенко

Ранее о том, что конституционных оснований для роспуска Рады нет, сообщил глава политсилы "Слуга народа" Александр Корниенко. О вероятном роспуске парламента заговорили, потому что среди нардепов нет единодушия относительно инициатив президента по Конституционному Суду Украины.