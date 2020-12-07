В воскресенье, 6 декабря в Румынии прошли выборы в парламент. Уже известны как результаты экзит-полов, так и официальные. Согласно им, оппозиционная Социал-демократическая партия и правящая Национальная либеральная партия набирают примерно одинаковое количество голосов.

Какими были результаты экзит-полов

В Румынии проводили два параллельных опроса – от института CURS-Avangarde и от компании INSOMAR. И что интересно, их результаты противоречат друг другу. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на румынские СМИ.

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Результаты экзит-пола, проведенного CURS-Avangarde

Социал-демократическая партия – 30,5%

Национальная либеральная партия (лидер – действующий премьер Людовик Орбан) – 29%

Данные опроса, проведенного компанией INSOMAR

Национальная либеральная партия – 32%

Социал-демократическая партия – 28%

К слову, Орбан после закрытия избирательных участков выразил уверенность в том, что его партия "является победителем этих выборов". Л идер оппозиционной политсилы Марсель Чиолаку в свою очередь заявил, что результаты экзит-пола показали оценку румынами работы действующего правительства.

Какие еще партии преодолевают проходной барьер по данным 2 экзит-полов

Эко-либеральный "Альянс-2020 USR-Plus" – примерно 16% (прогнозируют, что они будут готовы создать коалицию с провластной партией Орбана)

Националистическая, консервативная и антизападная партия "Альянс за единство румын" (AUR) – 5,2%

Незадолго до закрытия избирательных участков явка составила 31,84%. Это является самым низким показателем со времен падения коммунизма в 1989 году и проведения первых независимых президентских и парламентских выборов в 1990 году.

Предварительные официальные результаты

По состоянию на 3:00 7 декабря уже обработали 95% протоколов. Согласно подсчетам, побеждает оппозиционная Социал-демократическая партия. Об этом со ссылкой на данные местной Центральной избирательной комиссии сообщил телеканал Digi 24.

Социал-демократическая партия – 29,8%

Национал-либеральная партия – 25,11%

"Альянс-2020 USR-Plus" – 14,5%

Демократический союз венгров Румынии – 6%

Альянс за единство румын – 8,7%

Остальные политсилы набрали меньше чем проходной 5% барьер.

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