Выборы в Сейм Литвы: лидирует проукраинская оппозиция
Победу в первом туре выборов в Сейм Литвы получила оппозиционная консервативная партия "Союз Отечества – христианские демократы Литвы". Членом этой партии является друг Украины, литовский экс-премьер Андрюс Кубилюс.
По информации Главной избирательной комиссии Литвы, результаты всех 1989 участков дают возможность сделать вывод о победе оппозиции. Об этом сообщает Delfi.
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Результаты выборов в Сейм Литвы:
- консервативная оппозиционная партия "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" – 24,8% избирателей, то есть 23 мандата в парламенте. Членом этой партии является друг Украины, бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс;
- господствующая партия "Союз крестьян и зеленых" получила 17,5% голосов и 16 мандатов;
- "Партия труда" – 9,47% и девять мандатов;
- Литовская социал-демократическая партия – 9,26% и восемь мандатов;
- "Партия свободы", которая впервые принимала участие в выборах, набрала более 9,02% голосов и обеспечила себе восемь мандатов;
- "Движение либералов" – 6,79% и шесть мандатов.
К слову, "Союз христианских семей" и Литовская социал-демократическая партия труда, которые сейчас входят в состав коалиции, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.