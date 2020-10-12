Победу в первом туре выборов в Сейм Литвы получила оппозиционная консервативная партия "Союз Отечества – христианские демократы Литвы". Членом этой партии является друг Украины, литовский экс-премьер Андрюс Кубилюс.

По информации Главной избирательной комиссии Литвы, результаты всех 1989 участков дают возможность сделать вывод о победе оппозиции. Об этом сообщает Delfi.

Читайте также Дипломатический скандал: страны продолжают отзывать своих послов из Беларуси

Результаты выборов в Сейм Литвы:

консервативная оппозиционная партия " Союз Отечества – Христианские демократы Литвы " – 24,8% избирателей, то есть 23 мандата в парламенте. Членом этой партии является друг Украины, бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс;

" – 24,8% избирателей, то есть 23 мандата в парламенте. Членом этой партии является друг Украины, бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс; господствующая партия "Союз крестьян и зеленых" получила 17,5% голосов и 16 мандатов;

"Партия труда" – 9,47% и девять мандатов;

Литовская социал-демократическая партия – 9,26% и восемь мандатов;

"Партия свободы", которая впервые принимала участие в выборах, набрала более 9,02% голосов и обеспечила себе восемь мандатов;

"Движение либералов" – 6,79% и шесть мандатов.

К слову, "Союз христианских семей" и Литовская социал-демократическая партия труда, которые сейчас входят в состав коалиции, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер.

Обратите внимание! В многомандатном округе партии делят 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентария выбирают в одномандатных округах. В многомандатном округе списки кандидатов выдвинули 17 партий. Второй тур выборов запланирован на 25 октября. В нем будут бороться кандидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места.