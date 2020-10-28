На выборах президента США по состоянию на 28 октября досрочно проголосовали уже более 71 миллиона избирателей. Глава США Дональд Трамп также принял участие в голосовании.

На досрочных президентских выборах проголосовала большая часть от общего числа избирателей, принявших участие в выборах 2016 года. Тогда свой голос в общем отдали 138,8 миллиона человек. Об этом сообщает United States Elections Project.

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В каких штатах голосуют активнее

Калифорния – 7,9 миллиона человек;

Техас – 7,8 миллиона;

Флорида – 6,4 миллиона.

В то же время меньше всего человек сейчас проголосовали в штате Аляска (100 тысяч) и в Вайоминге (101 тысяча).

Президентские выборы в США

Такое высокое количество людей, принявших участие в выборах, может привести к тому, что за президента проголосуют около 150 миллионов человек. Это составляет 65% от общего количества тех, кто имеет право голоса. Это самый высокий показатель с 1908 года.

На досрочное голосование зарегистрировалось больше членов Демократической партии, чем республиканцев.

Заметим, Трамп также уже отдал свой голос на выборах – он проголосовал за себя. Участие в голосовании президент принял 24 октября во время визита во Флориду. Сейчас его оппонент кандидат от демократов Джо Байден не проголосовал на выборах. Вероятно, он сделает это 3 ноября.

Обратите внимание! Досрочные президентские выборы в США проводят из-за пандемии коронавируса. Основной день голосования состоится 3 ноября. Американцы будут выбирать между действующим президентом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом. По данным рейтинга, в избирательной гонке лидирует второй кандидат. Подробнее о выборах в США – читайте здесь.