Сколько американцев уже проголосовали на выборах президента США: последние данные
На выборах президента США по состоянию на 28 октября досрочно проголосовали уже более 71 миллиона избирателей. Глава США Дональд Трамп также принял участие в голосовании.
На досрочных президентских выборах проголосовала большая часть от общего числа избирателей, принявших участие в выборах 2016 года. Тогда свой голос в общем отдали 138,8 миллиона человек. Об этом сообщает United States Elections Project.
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В каких штатах голосуют активнее
- Калифорния – 7,9 миллиона человек;
- Техас – 7,8 миллиона;
- Флорида – 6,4 миллиона.
В то же время меньше всего человек сейчас проголосовали в штате Аляска (100 тысяч) и в Вайоминге (101 тысяча).
Президентские выборы в США
Такое высокое количество людей, принявших участие в выборах, может привести к тому, что за президента проголосуют около 150 миллионов человек. Это составляет 65% от общего количества тех, кто имеет право голоса. Это самый высокий показатель с 1908 года.
На досрочное голосование зарегистрировалось больше членов Демократической партии, чем республиканцев.
Заметим, Трамп также уже отдал свой голос на выборах – он проголосовал за себя. Участие в голосовании президент принял 24 октября во время визита во Флориду. Сейчас его оппонент кандидат от демократов Джо Байден не проголосовал на выборах. Вероятно, он сделает это 3 ноября.