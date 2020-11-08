Сторонники действующего президента Дональда Трампа не могут смириться с его поражением на выборах. Люди возмутились тем, что Джо Байден уже сообщил о своей победе.

Сторонники Трампа заявили о "краже голосов"

Наибольшие протесты прошли в Джорджии, Висконсине и Мичигане. Об этом сообщает USA Today.

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Демонстранты призвали остановить "кражу голосов" и уверяли: результаты не могут считаться окончательными, пока не будут заверены все бюллетени.

В Мичигане со сторонниками Трампа столкнулись несколько десятков человек, поддерживающих Байдена. Они призвали оппонентов принять результаты. Те, в свою очередь, говорят, что требуют законных выборов.

Майкл Элкинс с Вестленда заявил, что заподозрил фальсификации через масштабное дистанционное голосование, введенные во время пандемии.

Если Джо Байден выиграл законно, я с этим соглашусь. Однако целостность выборов – краеугольный камень общества, разрушается,

– сказал Элкинс.

В Калифорнии произошла драка между сторонниками Трампа и Байдена

В Сакраменто, в Калифорнии, встреча сторонников Трампа и Байдена завершилась не словесной перепалкой, а дракой. Однако, говорят правоохранители, серьезно никто не пострадал.

Не обошлось без толкотни и в Салеме, что в Орегоне.

Trump supporters have gathered outside the Louisiana State Capitol to protest the #PresidentialElection results. @WAFB pic.twitter.com/7Y1JQePjeY — Kevin Batiste (@KBatisteJr) November 7, 2020

Trump supporters in Atlanta protest, claiming the election was stolen pic.twitter.com/Yui2A7mgC5 — Larry Madowo (@LarryMadowo) November 7, 2020

Трамп заявляет о фальсификациях в нескольких штатах

Не сдается и сам Дональд Трамп. Он вновь заявил о фальсификациях на выборах – на этот раз в Пенсильвании и еще нескольких штатах. Об этом действующий глава Белого дома написал в твиттере.

Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, полностью и легко изменив результаты в Пенсильвании и других ключевых штатах,

– возмутился Трамп.

Это сообщение, стоит заметить, твиттер обозначил, как содержащее противоречивое содержание.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Обратите внимание! Джозеф Байден уже набрал необходимое количество голосов выборщиков, чтобы стать победителем выборов. До сих пор результаты не обнародовали в Джорджии, Северной Каролине и Аляске. Ряд лидеров стран поздравил демократа с победой, среди них и президент Украины Владимир Зеленский.

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