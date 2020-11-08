Не признали поражение: сторонники Трампа проводят акции протеста в США – фото, видео
Сторонники действующего президента Дональда Трампа не могут смириться с его поражением на выборах. Люди возмутились тем, что Джо Байден уже сообщил о своей победе.
Сторонники Трампа заявили о "краже голосов"
Наибольшие протесты прошли в Джорджии, Висконсине и Мичигане. Об этом сообщает USA Today.
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Демонстранты призвали остановить "кражу голосов" и уверяли: результаты не могут считаться окончательными, пока не будут заверены все бюллетени.
В Мичигане со сторонниками Трампа столкнулись несколько десятков человек, поддерживающих Байдена. Они призвали оппонентов принять результаты. Те, в свою очередь, говорят, что требуют законных выборов.
Майкл Элкинс с Вестленда заявил, что заподозрил фальсификации через масштабное дистанционное голосование, введенные во время пандемии.
Если Джо Байден выиграл законно, я с этим соглашусь. Однако целостность выборов – краеугольный камень общества, разрушается,
– сказал Элкинс.
В Калифорнии произошла драка между сторонниками Трампа и Байдена
В Сакраменто, в Калифорнии, встреча сторонников Трампа и Байдена завершилась не словесной перепалкой, а дракой. Однако, говорят правоохранители, серьезно никто не пострадал.
Не обошлось без толкотни и в Салеме, что в Орегоне.
Трамп заявляет о фальсификациях в нескольких штатах
Не сдается и сам Дональд Трамп. Он вновь заявил о фальсификациях на выборах – на этот раз в Пенсильвании и еще нескольких штатах. Об этом действующий глава Белого дома написал в твиттере.
Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, полностью и легко изменив результаты в Пенсильвании и других ключевых штатах,
– возмутился Трамп.
Это сообщение, стоит заметить, твиттер обозначил, как содержащее противоречивое содержание.
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