Надуманные обвинения, – суд отклонил иск Трампа о фальсификациях на выборах
В штате Пенсильвания окружной суд отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. Как известно, они просили суд не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, проголосовавших по почте.
Штаб аргументировал это тем, что выборы сфальсифицированы. Однако судья, который рассматривал иск, назвал такие аргументы "надуманными", а обвинения – "спекулятивными", сообщает Bloomberg.
Интересно Пересчет на бис: Трамп требует еще раз перечислить голоса в Джорджии
Как отметили американские издания, это было последнее серьезное дело, направленное на то, чтобы вернуть результаты выборов в пользу Трампа. Однако им это не удалось. Более того, суд также отказал в возможности повторной подачи иска.
Выборы в США 2020: Что известно
- Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Победу одержал выдвиженец от Демократической партии Джозеф Байден, за него насчитали 306 голосов выборщиков. Конкурентом был республиканец и действующий президент Дональд Трамп. У него есть только 232 голоса.
- Еще накануне выборов американцы готовились к протестам в случае, если бы выиграл Трамп. Люди выносили плакаты, поджигали машины, здания забили досками. На улице мобилизовали Нацгвардию.
- Однако массовых протестов так и не произошло. Зато люди праздновали победу Байдена прямо на улицах страны. определенное количество людей праздновали не столько победу Байдена, как поражение Трампа.
- В то же время Трамп не может смириться с поражением. Он заявлял о фальсификациях и до сих пор отстаивает свою якобы победу.
Поделиться новостью