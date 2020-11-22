В штате Пенсильвания окружной суд отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. Как известно, они просили суд не учитывать при подсчете голосов бюллетени избирателей, проголосовавших по почте.

Штаб аргументировал это тем, что выборы сфальсифицированы. Однако судья, который рассматривал иск, назвал такие аргументы "надуманными", а обвинения – "спекулятивными", сообщает Bloomberg.

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Как отметили американские издания, это было последнее серьезное дело, направленное на то, чтобы вернуть результаты выборов в пользу Трампа. Однако им это не удалось. Более того, суд также отказал в возможности повторной подачи иска.

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