Окружение призвало Трампа признать поражение на выборах: заявление команды президента США
Информация о том, что окружение пока еще действующего президента США Дональда Трампа призвало его признать поражение на выборах, не соответствует действительности. Так убеждают в команде американского президента.
У Трампа опровергли сообщения о призыве признать поражение: что известно
Соответствующее заявление в твиттере сделал советник предвыборной кампании Трампа Джейсон Миллер. Также он назвал фейком вышеупомянутую информацию из СМИ.
Кстати На фоне слухов о разводе Мелания Трамп написала твит о выборах
Эта история – неправда. Учитывая неопределенные результаты выборов в нескольких штатах, серьезные нарушения во время голосования и отсутствие прозрачности в других, Джаред посоветовал Дональду Трампу использовать все доступные средства правовой защиты для обеспечения точности голосования,
– заметил Миллер.
Что этому предшествовало
- Накануне американские СМИ сообщили, что окружение Дональда Трампа призывает его признать поражение на недавних выборах президента.
- По данным CNN, зять президента США Джаред Кушнер якобы выступил с таким предложением после того, как СМИ начали сообщать о победе демократа Джо Байдена. Правда, официального заявления со стороны Кушнера не было.
- Издание The Washington Post, со своей стороны, со ссылкой на источники писало, что к такому сценарию Трампа якобы готовят его советники. По данным ресурса, они рекомендовали президенту публично выступить с заявлением о мирной передаче власти. Правда, Трамп не должен был бы делать никаких заявлений относительно поражения и поздравлений своего оппонента.
- Основное голосование на президентских выборах в США состоялось 3 ноября. На них победу одержал Джо Байден, всего получив 273 голоса. В то же время Трампа поддержали 214 выборщиков.
- После первых результатов Трамп утверждал о фальсификации на выборах и требовал остановить подсчет голосов. В частности, уже известно, что предвыборный штаб действующего президента и представители Республиканской партии подали судебный иск на результаты выборов в округе Марикопа в штате Аризона.
Поделиться новостью